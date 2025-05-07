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Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии - РИА Новости, 07.05.2025
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09:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/krym-2015455137.html
Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии
Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии - РИА Новости, 07.05.2025
Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:36:00+03:00
2025-05-07T09:36:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Их (представителей киевской власти – ред.) заявления о мире лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход. Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом", - сказал Константинов РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html
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В мире, Россия, Украина, Владимир Константинов, Кит Келлог, Владимир Путин
Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии

Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Константинов
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
«
"Их (представителей киевской власти – ред.) заявления о мире лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход. Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом", - сказал Константинов РИА Новости.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог
6 мая, 22:22
 
В миреРоссияУкраинаВладимир КонстантиновКит КеллогВладимир Путин
 
 
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