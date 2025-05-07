https://ria.ru/20250507/krym-2015455137.html

Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии

Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии - РИА Новости, 07.05.2025

Глава крымского парламента раскритиковал предложение Киева о перемирии

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:36:00+03:00

2025-05-07T09:36:00+03:00

2025-05-07T09:36:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал предложение Киева о перемирии на 30 дней пропагандистским ходом. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Их (представителей киевской власти – ред.) заявления о мире лишены конкретики и серьезности, представляя собой лишь пропагандистский ход. Призывы к прекращению огня и мирному сосуществованию звучат красиво, но невозможны в диалоге с нацистским режимом", - сказал Константинов РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250506/ukraina-2015403144.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, владимир константинов, кит келлог, владимир путин