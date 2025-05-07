Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kreml-2015519781.html
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы
Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:02:00+03:00
2025-05-07T13:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Это производится по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли конкретные временные интервалы, когда будут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета.
https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы

Песков: ограничения связи в Москве будут производиться по мере необходимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет. Это производится по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли конкретные временные интервалы, когда будут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета.
Мужчина идет по улице - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи
Вчера, 12:42
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияДмитрий Песков80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала