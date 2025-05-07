https://ria.ru/20250507/kreml-2015519781.html

Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы

Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы

Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:02:00+03:00

2025-05-07T13:02:00+03:00

2025-05-07T13:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Это производится по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли конкретные временные интервалы, когда будут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета.

https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html

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москва, россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне