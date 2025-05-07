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Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы
Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:02:00+03:00
2025-05-07T13:02:00+03:00
2025-05-07T13:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
дмитрий песков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения связи в Москве в дни празднования юбилея Победы будет производиться по мере необходимости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет. Это производится по мере необходимости", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, есть ли конкретные временные интервалы, когда будут наблюдаться сложности в работе мобильного интернета.
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москва, россия, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Дмитрий Песков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков прокомментировал ограничения связи в Москве в День Победы
Песков: ограничения связи в Москве будут производиться по мере необходимости