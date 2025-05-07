https://ria.ru/20250507/kreml-2015515184.html

Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом

Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом - РИА Новости, 07.05.2025

Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом

Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, который подпишут сегодня лидеры стран, – это весомый, содержательный, важный документ, заявил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:48:00+03:00

2025-05-07T12:48:00+03:00

2025-05-07T12:48:00+03:00

россия

венесуэла

москва

дмитрий песков

владимир путин

николас мадуро

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009314654_51:0:2901:1603_1920x0_80_0_0_9a0b4357253ba18603d048ef0110f288.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, который подпишут сегодня лидеры стран, – это весомый, содержательный, важный документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в среду президент России Владимир Путин работает в Большом Кремлевском дворце, а сам рабочий день главы государства начнется с официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Состоится беседа двух президентов и затем российско-венесуэльские переговоры в формате официального завтрака. По завершению переговоров главы делегации подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Весомый, содержательный и очень важный рамочный документ", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что в среду Путин также проведет двусторонние встречи с приехавшими в Москву по случаю 80-й годовщины Великой Победы лидерами Кубы Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Дени Сассу-Нгессо.

https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html

россия

венесуэла

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, москва, дмитрий песков, владимир путин, николас мадуро, в мире