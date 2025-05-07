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Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом
Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом - РИА Новости, 07.05.2025
Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом
Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, который подпишут сегодня лидеры стран, – это весомый, содержательный, важный документ, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:48:00+03:00
2025-05-07T12:48:00+03:00
2025-05-07T12:48:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве РФ и Венесуэлы, который подпишут сегодня лидеры стран, – это весомый, содержательный, важный документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он сказал, что в среду президент России Владимир Путин работает в Большом Кремлевском дворце, а сам рабочий день главы государства начнется с официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро. "Состоится беседа двух президентов и затем российско-венесуэльские переговоры в формате официального завтрака. По завершению переговоров главы делегации подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Весомый, содержательный и очень важный рамочный документ", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что в среду Путин также проведет двусторонние встречи с приехавшими в Москву по случаю 80-й годовщины Великой Победы лидерами Кубы Мигелем Марио Диас-Канель Бермудесом, Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и Конго Дени Сассу-Нгессо.
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россия, венесуэла, москва, дмитрий песков, владимир путин, николас мадуро, в мире
Россия, Венесуэла, Москва, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Николас Мадуро, В мире
Кремль назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом
Песков назвал договор о партнерстве с Венесуэлой важным документом