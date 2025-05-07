https://ria.ru/20250507/korolev-2015554708.html

Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера

Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера - РИА Новости, 07.05.2025

Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера

Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражалось много прославленных спортсменов. Среди них был, и чемпион СССР по боксу Николай Королёв... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:51:00+03:00

2025-05-07T16:51:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражалось много прославленных спортсменов. Среди них был, и чемпион СССР по боксу Николай Королёв. Он достойно сражался и на ринге, и на фронте, получая как спортивные, так и боевые награды. О фронтовом пути легендарного боксера, - в материале РИА Новости.Первая перчатка СССРРодился будущий чемпион 14 марта 1917 года в Москве. После окончания школы работал на заводе "Нефтьгаз", где трудилась его мать.В 16 лет увидел тренировку боксеров, заинтересовался и, найдя смелость подойти к тренеру, записался в секцию.Впоследствии тренировался у великого Аркадия Харлампиева — основоположника советской школы бокса.22 октября 1936 года в Москве в здании цирка на Цветном бульваре впервые разыгрывалось звание абсолютного чемпиона СССР по боксу.Против Королёва, выступавшего за московский "Спартак", вышел очень сильный и опытный соперник — Виктор Михайлов. Проведя 6 раундов по 3 минуты, Николай стал первой перчаткой Советского Союза.В 1937 году он победил на Всемирной рабочей Олимпиаде в Антверпене, нокаутировав двух противников в первом раунде.25 октября 1937 года в бою за звание абсолютного чемпиона СССР 1937 года Королёв вновь отнял победу у Виктора Михайлова.Направили в "партизанский спецназ"В 1939 году Королев решил поступить в школу летчиков-истребителей. Однако во время прыжка с парашютом Королев получил травму, которая осталась с ним на всю жизнь, из-за чего спортсмен травмировал стопу.В июне 1941 года грянула Великая Отечественная. Комиссованный по состоянию здоровья из лётного училища Николай Королёв приходит в военкомат добровольцем.Перенесшему сложную операцию боксёру сначала отказывают, но Николай добивается, чтобы его отправили на фронт.Королёва зачисляют в диверсионную группу Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, которая представляла собой своеобразный спецназ. В ОМСБОН сражалось много известных спортсменов.Николай оказывается заброшенным на оккупированную фашистскими войсками территорию в Брянской области и попадает в знаменитый партизанский отряд Дмитрия Медведева.Вынес раненого командираЭтот партизанский отряд за время своего существования нанес немалый урон гитлеровцам. Партизаны Медведева не раз оказывались в страшных стычках с фашистами.В одной из таких схваток с немцами группа советских партизан, куда входил и Королёв, попала в окружение. Николай вместе с тяжелораненным командиром отстал от своих.Взвалив раненого Медведева на плечи, Королев пронес его до широкой просеки, перейти которую не давал ДЗОТ гитлеровцев, простреливающий всё вокруг.Раненный командир приказал Королёву оставить его и в одиночку пробиваться к отряду партизан. Но боксёр не стал выполнять приказ.На глазах у изумлённого Медведева Королёв поднял руки над головой и двинулся по направлению к ДЗОТу, показывая, что сдаётся в плен.Немецкие солдаты окружили советского бойца, сняли с него автомат и повели к своей землянке. Когда немецкий офицер вошёл в ДЗОТ, боксёр воспользовался секундным замешательством оставшихся охранять его солдат и несколькими мощными ударами отправил противников в смертельный нокаут. Выхватив из кармана гранату, Королёв метнул её в амбразуру ДЗОТа.Убедившись, что находившиеся там офицер и ещё несколько солдат мертвы, Николай вернулся к раненому командиру.После этого случая Королева отправили в Москву. Николая наградили Орденом Красного знамени. А вот на фронт он так и не вернулся: командование решило назначить его инструктором по общефизической подготовке и рукопашному бою советских разведчиков и диверсантов.Нокаутировал американского чемпионаОб одном очень интересном случае, происшедшем с Николаем Королевым во время его командировки в Берлин в 1945-м, рассказал писатель Эдуард Хруцкий со слов самого советского спортсмена-фронтовика.Однажды Королев попал в зал, где некий американский боксер-чемпион проводил показательные бои с военными. Николай напросился к нему на спарринг. Американец сказал, что будет работать вполсилы, но Королев сказал, что пусть тот боксирует всерьез.Первые два раунда Королев не бил, а только как бы случайно уходил на ударов, а в третьем включился и нокаутировал американца."Гонг. Встречаемся на середине ринга. Я уже не прячусь. Бью. Шаг за шагом прижал его к канатам. Зал затих в полном изумлении. Я нарочно открываюсь. Чемпион бьет. А мне того и надо! Бью вразрез левой. Что, опустил руки? Поплыл? Теперь правой, резко. Всё. Чемпион на полу. Я наклоняюсь, поднимаю его. Американец уже очухался. Смотрит на меня изумленно, улыбается", — рассказывал Королев.Советский спортсмен и дальше продолжил побеждать на ринге. В 1945-м Король ринга вернул себе титул сильнейшего боксёра СССР и удерживал его на протяжении ещё пяти лет.После завершения спортивной карьеры Николай Фёдорович работал тренером.12 марта 1974 года, за два дня до своего 57-летия, Николай Фёдорович Королев скончался в подмосковном доме отдыха.

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