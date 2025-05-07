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Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:51 07.05.2025 (обновлено: 17:43 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/korolev-2015554708.html
Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера
Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера - РИА Новости, 07.05.2025
Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера
Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражалось много прославленных спортсменов. Среди них был, и чемпион СССР по боксу Николай Королёв... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:51:00+03:00
2025-05-07T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражалось много прославленных спортсменов. Среди них был, и чемпион СССР по боксу Николай Королёв. Он достойно сражался и на ринге, и на фронте, получая как спортивные, так и боевые награды. О фронтовом пути легендарного боксера, - в материале РИА Новости.Первая перчатка СССРРодился будущий чемпион 14 марта 1917 года в Москве. После окончания школы работал на заводе "Нефтьгаз", где трудилась его мать.В 16 лет увидел тренировку боксеров, заинтересовался и, найдя смелость подойти к тренеру, записался в секцию.Впоследствии тренировался у великого Аркадия Харлампиева — основоположника советской школы бокса.22 октября 1936 года в Москве в здании цирка на Цветном бульваре впервые разыгрывалось звание абсолютного чемпиона СССР по боксу.Против Королёва, выступавшего за московский "Спартак", вышел очень сильный и опытный соперник — Виктор Михайлов. Проведя 6 раундов по 3 минуты, Николай стал первой перчаткой Советского Союза.В 1937 году он победил на Всемирной рабочей Олимпиаде в Антверпене, нокаутировав двух противников в первом раунде.25 октября 1937 года в бою за звание абсолютного чемпиона СССР 1937 года Королёв вновь отнял победу у Виктора Михайлова.Направили в "партизанский спецназ"В 1939 году Королев решил поступить в школу летчиков-истребителей. Однако во время прыжка с парашютом Королев получил травму, которая осталась с ним на всю жизнь, из-за чего спортсмен травмировал стопу.В июне 1941 года грянула Великая Отечественная. Комиссованный по состоянию здоровья из лётного училища Николай Королёв приходит в военкомат добровольцем.Перенесшему сложную операцию боксёру сначала отказывают, но Николай добивается, чтобы его отправили на фронт.Королёва зачисляют в диверсионную группу Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, которая представляла собой своеобразный спецназ. В ОМСБОН сражалось много известных спортсменов.Николай оказывается заброшенным на оккупированную фашистскими войсками территорию в Брянской области и попадает в знаменитый партизанский отряд Дмитрия Медведева.Вынес раненого командираЭтот партизанский отряд за время своего существования нанес немалый урон гитлеровцам. Партизаны Медведева не раз оказывались в страшных стычках с фашистами.В одной из таких схваток с немцами группа советских партизан, куда входил и Королёв, попала в окружение. Николай вместе с тяжелораненным командиром отстал от своих.Взвалив раненого Медведева на плечи, Королев пронес его до широкой просеки, перейти которую не давал ДЗОТ гитлеровцев, простреливающий всё вокруг.Раненный командир приказал Королёву оставить его и в одиночку пробиваться к отряду партизан. Но боксёр не стал выполнять приказ.На глазах у изумлённого Медведева Королёв поднял руки над головой и двинулся по направлению к ДЗОТу, показывая, что сдаётся в плен.Немецкие солдаты окружили советского бойца, сняли с него автомат и повели к своей землянке. Когда немецкий офицер вошёл в ДЗОТ, боксёр воспользовался секундным замешательством оставшихся охранять его солдат и несколькими мощными ударами отправил противников в смертельный нокаут. Выхватив из кармана гранату, Королёв метнул её в амбразуру ДЗОТа.Убедившись, что находившиеся там офицер и ещё несколько солдат мертвы, Николай вернулся к раненому командиру.После этого случая Королева отправили в Москву. Николая наградили Орденом Красного знамени. А вот на фронт он так и не вернулся: командование решило назначить его инструктором по общефизической подготовке и рукопашному бою советских разведчиков и диверсантов.Нокаутировал американского чемпионаОб одном очень интересном случае, происшедшем с Николаем Королевым во время его командировки в Берлин в 1945-м, рассказал писатель Эдуард Хруцкий со слов самого советского спортсмена-фронтовика.Однажды Королев попал в зал, где некий американский боксер-чемпион проводил показательные бои с военными. Николай напросился к нему на спарринг. Американец сказал, что будет работать вполсилы, но Королев сказал, что пусть тот боксирует всерьез.Первые два раунда Королев не бил, а только как бы случайно уходил на ударов, а в третьем включился и нокаутировал американца."Гонг. Встречаемся на середине ринга. Я уже не прячусь. Бью. Шаг за шагом прижал его к канатам. Зал затих в полном изумлении. Я нарочно открываюсь. Чемпион бьет. А мне того и надо! Бью вразрез левой. Что, опустил руки? Поплыл? Теперь правой, резко. Всё. Чемпион на полу. Я наклоняюсь, поднимаю его. Американец уже очухался. Смотрит на меня изумленно, улыбается", — рассказывал Королев.Советский спортсмен и дальше продолжил побеждать на ринге. В 1945-м Король ринга вернул себе титул сильнейшего боксёра СССР и удерживал его на протяжении ещё пяти лет.После завершения спортивной карьеры Николай Фёдорович работал тренером.12 марта 1974 года, за два дня до своего 57-летия, Николай Фёдорович Королев скончался в подмосковном доме отдыха.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, СССР, Москва, Антверпен

Нокаутировал фрицев и победил США на ринге: история легендарного боксера

© РИА Новости / Леонид Доренский | Перейти в медиабанкЗаслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион СССР в тяжелом весе Николай Королев
Заслуженный мастер спорта, абсолютный чемпион СССР в тяжелом весе Николай Королев - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Леонид Доренский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости, Вадим Минеев. Во время Великой Отечественной войны в рядах Советской армии сражалось много прославленных спортсменов. Среди них был, и чемпион СССР по боксу Николай Королёв. Он достойно сражался и на ринге, и на фронте, получая как спортивные, так и боевые награды. О фронтовом пути легендарного боксера, - в материале РИА Новости.

Первая перчатка СССР

Родился будущий чемпион 14 марта 1917 года в Москве. После окончания школы работал на заводе "Нефтьгаз", где трудилась его мать.
В 16 лет увидел тренировку боксеров, заинтересовался и, найдя смелость подойти к тренеру, записался в секцию.
Впоследствии тренировался у великого Аркадия Харлампиева — основоположника советской школы бокса.
© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкЗрительный зал во время выступления в Московском цирке на Цветном бульваре
Зрительный зал во время выступления в Московском цирке на Цветном бульваре - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Николай Максимов
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Зрительный зал во время выступления в Московском цирке на Цветном бульваре
22 октября 1936 года в Москве в здании цирка на Цветном бульваре впервые разыгрывалось звание абсолютного чемпиона СССР по боксу.
Против Королёва, выступавшего за московский "Спартак", вышел очень сильный и опытный соперник — Виктор Михайлов. Проведя 6 раундов по 3 минуты, Николай стал первой перчаткой Советского Союза.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкЧемпионы Советского Союза по боксу Николай Королев и Альгирдас Шоцикас во время боя
Чемпионы Советского Союза по боксу Николай Королев и Альгирдас Шоцикас во время боя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Юрий Долягин
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Чемпионы Советского Союза по боксу Николай Королев и Альгирдас Шоцикас во время боя
В 1937 году он победил на Всемирной рабочей Олимпиаде в Антверпене, нокаутировав двух противников в первом раунде.
25 октября 1937 года в бою за звание абсолютного чемпиона СССР 1937 года Королёв вновь отнял победу у Виктора Михайлова.

Направили в "партизанский спецназ"

В 1939 году Королев решил поступить в школу летчиков-истребителей. Однако во время прыжка с парашютом Королев получил травму, которая осталась с ним на всю жизнь, из-за чего спортсмен травмировал стопу.
В июне 1941 года грянула Великая Отечественная. Комиссованный по состоянию здоровья из лётного училища Николай Королёв приходит в военкомат добровольцем.
Перенесшему сложную операцию боксёру сначала отказывают, но Николай добивается, чтобы его отправили на фронт.
Королёва зачисляют в диверсионную группу Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД, которая представляла собой своеобразный спецназ. В ОМСБОН сражалось много известных спортсменов.
© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанкВ партизанском отряде Дмитрия Медведева под Ровно
В партизанском отряде Дмитрия Медведева под Ровно - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Леонид Коробов
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В партизанском отряде Дмитрия Медведева под Ровно
Николай оказывается заброшенным на оккупированную фашистскими войсками территорию в Брянской области и попадает в знаменитый партизанский отряд Дмитрия Медведева.

Вынес раненого командира

Этот партизанский отряд за время своего существования нанес немалый урон гитлеровцам. Партизаны Медведева не раз оказывались в страшных стычках с фашистами.
В одной из таких схваток с немцами группа советских партизан, куда входил и Королёв, попала в окружение. Николай вместе с тяжелораненным командиром отстал от своих.
© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанкКомандир партизанского отряда Дмитрий Николаевич Медведев зачитывает бойцам свежую сводку Совинформбюро
Командир партизанского отряда Дмитрий Николаевич Медведев зачитывает бойцам свежую сводку Совинформбюро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Леонид Коробов
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Командир партизанского отряда Дмитрий Николаевич Медведев зачитывает бойцам свежую сводку Совинформбюро
Взвалив раненого Медведева на плечи, Королев пронес его до широкой просеки, перейти которую не давал ДЗОТ гитлеровцев, простреливающий всё вокруг.
Раненный командир приказал Королёву оставить его и в одиночку пробиваться к отряду партизан. Но боксёр не стал выполнять приказ.
На глазах у изумлённого Медведева Королёв поднял руки над головой и двинулся по направлению к ДЗОТу, показывая, что сдаётся в плен.
Немецкие солдаты окружили советского бойца, сняли с него автомат и повели к своей землянке. Когда немецкий офицер вошёл в ДЗОТ, боксёр воспользовался секундным замешательством оставшихся охранять его солдат и несколькими мощными ударами отправил противников в смертельный нокаут. Выхватив из кармана гранату, Королёв метнул её в амбразуру ДЗОТа.
© РИА Новости / Леонид Коробов | Перейти в медиабанкГерой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев - командир партизанского отряда специального назначения "Победители", действовавшего в 1942 - 1944 гг. на территории центральной и западной Украины
Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев - командир партизанского отряда специального назначения Победители, действовавшего в 1942 - 1944 гг. на территории центральной и западной Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Леонид Коробов
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Герой Советского Союза полковник Дмитрий Медведев - командир партизанского отряда специального назначения "Победители", действовавшего в 1942 - 1944 гг. на территории центральной и западной Украины
Убедившись, что находившиеся там офицер и ещё несколько солдат мертвы, Николай вернулся к раненому командиру.
После этого случая Королева отправили в Москву. Николая наградили Орденом Красного знамени. А вот на фронт он так и не вернулся: командование решило назначить его инструктором по общефизической подготовке и рукопашному бою советских разведчиков и диверсантов.

Нокаутировал американского чемпиона

Об одном очень интересном случае, происшедшем с Николаем Королевым во время его командировки в Берлин в 1945-м, рассказал писатель Эдуард Хруцкий со слов самого советского спортсмена-фронтовика.
Однажды Королев попал в зал, где некий американский боксер-чемпион проводил показательные бои с военными. Николай напросился к нему на спарринг. Американец сказал, что будет работать вполсилы, но Королев сказал, что пусть тот боксирует всерьез.
© Getty Images / ExpressМатч по боксу, 1945 год
Матч по боксу, 1945 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Express
Матч по боксу, 1945 год
Первые два раунда Королев не бил, а только как бы случайно уходил на ударов, а в третьем включился и нокаутировал американца.
"Гонг. Встречаемся на середине ринга. Я уже не прячусь. Бью. Шаг за шагом прижал его к канатам. Зал затих в полном изумлении. Я нарочно открываюсь. Чемпион бьет. А мне того и надо! Бью вразрез левой. Что, опустил руки? Поплыл? Теперь правой, резко. Всё. Чемпион на полу. Я наклоняюсь, поднимаю его. Американец уже очухался. Смотрит на меня изумленно, улыбается", — рассказывал Королев.
© РИА Новости / Юрий Долягин | Перейти в медиабанкСоветский боксер Николай Королев демонстрирует награды
Советский боксер Николай Королев демонстрирует награды - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Юрий Долягин
Перейти в медиабанк
Советский боксер Николай Королев демонстрирует награды
Советский спортсмен и дальше продолжил побеждать на ринге. В 1945-м Король ринга вернул себе титул сильнейшего боксёра СССР и удерживал его на протяжении ещё пяти лет.
После завершения спортивной карьеры Николай Фёдорович работал тренером.
12 марта 1974 года, за два дня до своего 57-летия, Николай Фёдорович Королев скончался в подмосковном доме отдыха.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРМоскваАнтверпен
 
 
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