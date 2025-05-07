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В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kontsert-2015703732.html
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы
Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:43:00+03:00
2025-05-07T22:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливан
россия
бейрут
александр рудаков (посол россии в ливане )
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЙРУТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием народных артистов России дирижера Александра Сладковского и виолончелиста Сергея Словачевского, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло при поддержке посла России в Ливане Александра Рудакова и президента Ливанской национальной консерватории Хебы Кавас. Выступление российских мэтров стало кульминацией музыкального вечера, посвященного подвигу народа-освободителя. В рамках концерта прозвучали произведения русской классической музыки. В воскресенье по улицам Бейрута прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие сотни соотечественников и граждан Ливана. Акция завершилась показом театрального спектакля "Отступать некуда – позади Москва!" Все желающие также смогли посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!"
https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html
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ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Бейрут, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы

В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы с участием народных артистов России

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием народных артистов России дирижера Александра Сладковского и виолончелиста Сергея Словачевского, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло при поддержке посла России в Ливане Александра Рудакова и президента Ливанской национальной консерватории Хебы Кавас.
Выступление российских мэтров стало кульминацией музыкального вечера, посвященного подвигу народа-освободителя. В рамках концерта прозвучали произведения русской классической музыки.
В воскресенье по улицам Бейрута прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие сотни соотечественников и граждан Ливана. Акция завершилась показом театрального спектакля "Отступать некуда – позади Москва!" Все желающие также смогли посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!"
Акция Бессмертный полк в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
В Бейруте прошла акция "Бессмертный полк"
4 мая, 13:53
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛиванРоссияБейрутАлександр Рудаков (посол России в Ливане )80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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