https://ria.ru/20250507/kontsert-2015703732.html
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы
Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:43:00+03:00
2025-05-07T22:43:00+03:00
2025-05-07T22:43:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ливан
россия
бейрут
александр рудаков (посол россии в ливане )
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
БЕЙРУТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием народных артистов России дирижера Александра Сладковского и виолончелиста Сергея Словачевского, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло при поддержке посла России в Ливане Александра Рудакова и президента Ливанской национальной консерватории Хебы Кавас. Выступление российских мэтров стало кульминацией музыкального вечера, посвященного подвигу народа-освободителя. В рамках концерта прозвучали произведения русской классической музыки. В воскресенье по улицам Бейрута прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие сотни соотечественников и граждан Ливана. Акция завершилась показом театрального спектакля "Отступать некуда – позади Москва!" Все желающие также смогли посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!"
https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html
ливан
россия
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Бейрут, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы
В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы с участием народных артистов России