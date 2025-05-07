https://ria.ru/20250507/kontsert-2015703732.html

В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы

В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Бейруте прошел концерт к 80-летию Победы

Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:43:00+03:00

2025-05-07T22:43:00+03:00

2025-05-07T22:43:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ливан

россия

бейрут

александр рудаков (посол россии в ливане )

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЙРУТ, 7 мая – РИА Новости. Концерт классической музыки "Эхо России", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялся в храме Святого Джозефа в Бейруте с участием народных артистов России дирижера Александра Сладковского и виолончелиста Сергея Словачевского, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло при поддержке посла России в Ливане Александра Рудакова и президента Ливанской национальной консерватории Хебы Кавас. Выступление российских мэтров стало кульминацией музыкального вечера, посвященного подвигу народа-освободителя. В рамках концерта прозвучали произведения русской классической музыки. В воскресенье по улицам Бейрута прошло шествие "Бессмертного полка", в котором приняли участие сотни соотечественников и граждан Ливана. Акция завершилась показом театрального спектакля "Отступать некуда – позади Москва!" Все желающие также смогли посмотреть праздничный концерт "Во славу подвига советского народа!"

https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html

ливан

россия

бейрут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, россия, бейрут, александр рудаков (посол россии в ливане ), 80-летие победы в великой отечественной войне