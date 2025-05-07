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В Туркмении прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:10 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kontsert-2015699327.html
В Туркмении прошел концерт в честь 80-летия Победы
В Туркмении прошел концерт в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Туркмении прошел концерт в честь 80-летия Победы
Праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде в среду... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:10:00+03:00
2025-05-07T22:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
россия
ашхабад
иван волынкин
новая опера
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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АШХАБАД, 7 мая – РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде в среду открылся песней "Священная война", передает корреспондент РИА Новости. Двухчасовой концерт был организован при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Композиции военных лет исполнил солист Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, российский оперный и камерный певец, лауреат международных вокальных конкурсов Илья Кузьмин. Аккомпанировал артисту Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Туркмении Расула Клычева. "Пусть сегодняшние композиции станут гимном нашей благодарности подвигу советского народа, а тишина между нотами – моментом, когда каждый из нас мысленно скажет: "Спасибо", – отметил в своем обращении глава российской дипмиссии в Туркмении Иван Волынкин. Его речь на мероприятии зачитал старший советник посольства Станислав Спаль. Программа концерта включала знаменитые композиции военных лет: "Эх, дороги", "В землянке", "Баллада о матери", "Темная ночь". Детский хор туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина исполнил песню "Катюша". Завершился торжественный концерт песней "День Победы". Как отметил в своем обращении Волынкин, эти мелодии помогали бойцам подниматься в атаки, согревали сердца в окопах и давали силы матерям, ждавшим сыновей с фронта. По словам дипломата, спустя 80 лет музыкальные выступления стали живой памятью и мостом между поколениями. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250507/avtoprobeg-2015689016.html
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туркмения, россия, ашхабад, иван волынкин, новая опера, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туркмения, Россия, Ашхабад, Иван Волынкин, Новая опера, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
В Туркмении прошел концерт в честь 80-летия Победы

В Ашхабаде концерт в честь 80-летия Победы открылся песней "Священная война"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде
Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Монумент Независимости Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
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АШХАБАД, 7 мая – РИА Новости. Праздничный концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули в Ашхабаде в среду открылся песней "Священная война", передает корреспондент РИА Новости.
Двухчасовой концерт был организован при содействии посольства РФ в Ашхабаде. Композиции военных лет исполнил солист Московского театра "Новая опера" имени Е.В. Колобова, российский оперный и камерный певец, лауреат международных вокальных конкурсов Илья Кузьмин. Аккомпанировал артисту Государственный симфонический оркестр Туркменистана под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Туркмении Расула Клычева.
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"Пусть сегодняшние композиции станут гимном нашей благодарности подвигу советского народа, а тишина между нотами – моментом, когда каждый из нас мысленно скажет: "Спасибо", – отметил в своем обращении глава российской дипмиссии в Туркмении Иван Волынкин. Его речь на мероприятии зачитал старший советник посольства Станислав Спаль.
Программа концерта включала знаменитые композиции военных лет: "Эх, дороги", "В землянке", "Баллада о матери", "Темная ночь". Детский хор туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина исполнил песню "Катюша". Завершился торжественный концерт песней "День Победы".
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Как отметил в своем обращении Волынкин, эти мелодии помогали бойцам подниматься в атаки, согревали сердца в окопах и давали силы матерям, ждавшим сыновей с фронта. По словам дипломата, спустя 80 лет музыкальные выступления стали живой памятью и мостом между поколениями.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Туркменской ССР, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них стали Героями Советского Союза, 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
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