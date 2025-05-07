https://ria.ru/20250507/kongo-2015698642.html

Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо

Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо - РИА Новости, 07.05.2025

Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо

Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:00:00+03:00

2025-05-07T22:00:00+03:00

2025-05-07T22:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

владимир путин

дени сассу-нгессо

80-летие победы в великой отечественной войне

берлин (город)

демократическая республика конго

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. “Некоторые организовывали кампании для того, чтобы отговорить нас от поездки, от участия в этих мероприятиях, но мы здесь”, - сказал он на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе встречи глав государств Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за то, что в России помнят об участии Конго во Второй мировой войне, а также отметил героизм советских солдат, прошедших от Москвы до Берлина. “Для нас всех это важный момент. Мы вместе празднуем эту победу”, - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015694456.html

https://ria.ru/20250507/putin-2015697979.html

москва

россия

берлин (город)

демократическая республика конго

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москва, россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, 80-летие победы в великой отечественной войне, берлин (город), демократическая республика конго