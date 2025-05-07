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Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:00 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kongo-2015698642.html
Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо
Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо - РИА Новости, 07.05.2025
Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо
Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:00:00+03:00
2025-05-07T22:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
владимир путин
дени сассу-нгессо
80-летие победы в великой отечественной войне
берлин (город)
демократическая республика конго
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. “Некоторые организовывали кампании для того, чтобы отговорить нас от поездки, от участия в этих мероприятиях, но мы здесь”, - сказал он на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе встречи глав государств Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за то, что в России помнят об участии Конго во Второй мировой войне, а также отметил героизм советских солдат, прошедших от Москвы до Берлина. “Для нас всех это важный момент. Мы вместе празднуем эту победу”, - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015694456.html
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москва
россия
берлин (город)
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москва, россия, владимир путин, дени сассу-нгессо, 80-летие победы в великой отечественной войне, берлин (город), демократическая республика конго
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Берлин (город), Демократическая Республика Конго
Делегацию Конго пытались отговорить от визита в Москву, заявил Сассу-Нгессо

Президент Конго Сассу-Нгессо: делегацию пытались отговорить от поездки в Москву

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
“Некоторые организовывали кампании для того, чтобы отговорить нас от поездки, от участия в этих мероприятиях, но мы здесь”, - сказал он на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия готова увеличить квоту в вузах для студентов из Конго, заявил Путин
Вчера, 21:31
В ходе встречи глав государств Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за то, что в России помнят об участии Конго во Второй мировой войне, а также отметил героизм советских солдат, прошедших от Москвы до Берлина.
“Для нас всех это важный момент. Мы вместе празднуем эту победу”, - подчеркнул он.
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Вчера, 21:56
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВладимир ПутинДени Сассу-Нгессо80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБерлин (город)Демократическая Республика Конго
 
 
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