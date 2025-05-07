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Президент Конго прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:12 07.05.2025 (обновлено: 17:42 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kongo-2015582275.html
Президент Конго прибыл в Россию
Президент Конго прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Конго прибыл в Россию
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:12:00+03:00
2025-05-07T17:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дени сассу-нгессо
владимир путин
демократическая республика конго
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Сассу-Нгессо встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Демократическая Республика Конго, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Конго прибыл в Россию

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на празднования Дня Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Сассу-Нгессо встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 06:58
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДени Сассу-НгессоВладимир ПутинДемократическая Республика КонгоРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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