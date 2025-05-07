https://ria.ru/20250507/kongo-2015582275.html

Президент Конго прибыл в Россию

Президент Конго прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Конго прибыл в Россию

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:12:00+03:00

2025-05-07T16:12:00+03:00

2025-05-07T17:42:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

дени сассу-нгессо

владимир путин

демократическая республика конго

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Сассу-Нгессо встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html

демократическая республика конго

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне