https://ria.ru/20250507/kongo-2015582275.html
Президент Конго прибыл в Россию
Президент Конго прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Конго прибыл в Россию
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:12:00+03:00
2025-05-07T16:12:00+03:00
2025-05-07T17:42:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
дени сассу-нгессо
владимир путин
демократическая республика конго
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что Сассу-Нгессо встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250507/kongo-2015353268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дени сассу-нгессо, владимир путин, демократическая республика конго, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Дени Сассу-Нгессо, Владимир Путин, Демократическая Республика Конго, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Конго прибыл в Россию
Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл на празднования Дня Победы