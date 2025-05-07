https://ria.ru/20250507/konflikt-2015537409.html

Впервые за много лет: в Азии может вспыхнуть масштабная война

Впервые за много лет: в Азии может вспыхнуть масштабная война - РИА Новости, 07.05.2025

Впервые за много лет: в Азии может вспыхнуть масштабная война

Обстановка на границе между Индией и Пакистаном накаляется. Нью-Дели вчера вечером официально объявил о начале операции "Синдур" и уже ударил по сопредельной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:34:00+03:00

2025-05-07T14:34:00+03:00

2025-05-07T14:52:00+03:00

в мире

индия

пакистан

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Давид Нармания. Обстановка на границе между Индией и Пакистаном накаляется. Нью-Дели вчера вечером официально объявил о начале операции "Синдур" и уже ударил по сопредельной территории. Исламабад ответил обстрелом. Что послужило причиной обострения многолетнего конфликта и к чему это может привести — в материале РИА Новости."Только по террористам"Атакованы девять целей в Пакистане. Минобороны Индии подчеркнуло: удары только по террористам."Никакие пакистанские военные объекты не подвергались нападениям. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов", — утверждают в Нью-Дели.Как сообщил индийский телеканал NDTV, в результате ликвидированы 70 боевиков.Из Исламабада сообщают об ударе по шести населенным пунктам, 24 погибших мирных гражданах и атаке на ГЭС в Кашмире.По словам главы военного ведомства, ВВС Пакистана сбили пять индийских истребителей. Нанесен ответный удар. По данным индийских СМИ, погибли трое мирных граждан.Reuters со ссылкой на источники в Джамму и Кашмире говорит о трех сбитых самолетах. В Нью-Дели потери пока не подтвердили.Последствия терактаОбстановка в регионе накалилась после теракта, совершенного 22 апреля в городе Пахалгам индийского региона Джамму и Кашмир: несколько вооруженных людей открыли огонь по туристам. Убиты 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за это взяла на себя организация "Фронт сопротивления", связанная с крупнейшей в Южной Азии группировкой "Лашкар-и-Тайба"*.Индия выслала пакистанских военных атташе, приостановила действовавший более 60 лет Договор о водных ресурсах в бассейне реки Инд и закрыла наземный переход Аттари.Возможные сценарииНынешнее столкновение сильно напоминает события февраля 2019-го, когда между ВВС Индии и Пакистана завязался воздушный бой. Стороны потеряли по самолету."Как и в тот раз, поводом для эскалации послужил теракт, и Нью-Дели подчеркивает, что целями стали объекты "Лашкар-и-Тайба" — по сути, лагеря подготовки боевиков, — отмечает руководитель центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. — Однако сейчас удары наносили не только по подконтрольной Пакистану части Кашмира, но и по другим регионам. Также впервые, судя по всему, применялись ударные беспилотники".Дальнейшее развитие событий, по его мнению, зависит от Исламабада."Пакистанские власти сейчас стоят перед выбором: либо ограничиться тем, что уже предприняли, и говорить о пяти сбитых истребителях, либо нанести свой "удар возмездия", — уточняет эксперт.Целями же могут стать индийские гидрообъекты — в свете разрыва договора о водных ресурсах.В соответствии с документом, за Индией закреплялся контроль над так называемыми восточными реками — Рави, Биас и Сатледж, а за Пакистаном — западными: Инд, Джелум и Чинаб."Сейчас индийские власти ставят перед собой задачу максимально забирать воду из своих притоков и строят русловые ГЭС. Это едва ли приведет к каким-то критическим последствиям для Пакистана, — говорит индолог. — Просто теперь Нью-Дели не будет заранее уведомлять о режиме работы ГЭС, а Исламабаду придется тщательнее контролировать уровень воды в реках. Однако ни периодические закрытия шлюзов, ни сбросы воды не грозят сельскохозяйственной катастрофой".Вместе с тем, добавляет Куприянов, нынешняя эскалация может пошатнуть статус-кво в отношениях между странами.Этот конфликт продолжается с момента обретения независимости от Британии в 1947-м. Тогда Индостан де-факто поделили на три части: Индию, Западный и Восточный Пакистан. Камнем преткновения оказался Кашмир, где проживали индусы и мусульмане. Из-за этого страны три раза воевали: в 1947-1949, 1965 и 1971 годах. В результате последнего конфликта Восточный Пакистан стал независимым и переименовался в Бангладеш, который в нынешнем споре придерживается нейтралитета.Уже несколько десятилетий отношения Исламабада и Нью-Дели остаются напряженными: войны нет, однако на приграничных территориях регулярно происходят стычки. Нынешнее обострение — одно из самых масштабных. Однако, судя по всему, обе ядерные державы не хотят полномасштабного столкновения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/indiya-2015460848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, индия, пакистан, операция синдур в пакистане