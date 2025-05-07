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В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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06:09 07.05.2025 (обновлено: 15:43 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kollektory-2015436186.html
В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО
В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО - РИА Новости, 07.05.2025
В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО
Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:09:00+03:00
2025-05-07T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до десяти миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом России в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в вооруженных силах страны. Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним. "В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих — участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", — рассказали в НАПКА. В ассоциации добавили, что выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы стараемся максимально быстро рассматривать обращения участников СВО и их семей, пояснили в НАПКА.
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россия, национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
В России прекратили взыскание долгов по кредитам с участников СВО

НАПКА: ПКО прекратили взыскание с участников СВО долгов на 500 миллионов рублей

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Профессиональные коллекторские организации (ПКО) с декабря прошлого года прекратили взыскание с участников СВО и их супругов просроченных долгов по кредитам на сумму свыше 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В России с декабря 2024 года предусматривается прекращение кредитных обязательств участников СВО и их супругов в сумме до десяти миллионов рублей, соответствующий закон был подписан президентом России в ноябре прошлого года. Возможность полного списания долгов по кредитам предоставлена участникам специальной военной операции, заключившим после 1 декабря 2024 года контракт сроком на один год и более на службу в вооруженных силах страны.
Обязательства прекращаются в случае, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по ним.
"В рамках выполнения закона ПКО, работающие с долгом после перехода прав требований к ним, прекратили взыскание более 2,6 тысячи долгов по кредитам с военнослужащих — участников специальной военной операции и их супругов на сумму свыше 500 миллионов рублей", — рассказали в НАПКА.
В ассоциации добавили, что выполнение подобных инициатив для профессиональной отрасли взыскания является важным элементом не только с юридической, но и с социальной стороны вопроса. Мы стараемся максимально быстро рассматривать обращения участников СВО и их семей, пояснили в НАПКА.
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