https://ria.ru/20250507/knigi-2015604738.html

Мединский рассказал о книжной ярмарке "Наши герои" на ВДНХ

Мединский рассказал о книжной ярмарке "Наши герои" на ВДНХ - РИА Новости, 07.05.2025

Мединский рассказал о книжной ярмарке "Наши герои" на ВДНХ

Книги, написанные участниками СВО, фронтовая проза и поэзия, а также произведения о самих героях представлены на стендах книжной ярмарки "Наши герои" на ВДНХ,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:50:00+03:00

2025-05-07T16:50:00+03:00

2025-05-07T16:50:00+03:00

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владимир мединский

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Книги, написанные участниками СВО, фронтовая проза и поэзия, а также произведения о самих героях представлены на стендах книжной ярмарки "Наши герои" на ВДНХ, отметил помощник президента РФ, глава Союза писателей России Владимир Мединский. Первая патриотическая книжная ярмарка "Наши герои", организованная Союзом писателей России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, открылась в 57 павильоне на ВДНХ в Москве в среду. "Эта книжная ярмарка, которая проводится в канун Дня Победы и посвящена литературе, которую выпускают наши издательства, литературе о наших героях. Огромную роль в этой литературе занимают книги о героях СВО. Их уже много. Их уже десятки, наверное, даже сотни. И это не только книги о героях СВО, это книги, написанные самими героями", - подчеркнул Мединский. Он напомнил, что около десяти членов Союза писателей находятся на фронте, некоторые уже погибли, а кроме того, среди них есть герои Российской Федерации. "Это настоящая фронтовая проза, настоящая фронтовая поэзия. Поэтому те, кто смогут в эти праздничные дни, выходные, доехать сюда на ВДНХ, они увидят огромную литературу, написанную как героями, так и о героях", - добавил Мединский. Выставка будет проходить четыре дня до 10 мая включительно. Ежедневно посетителей ждет насыщенная программа мероприятий, включающая презентации книг, общение с писателями и выступления музыкантов.

https://ria.ru/20250507/vdnkh-2015592253.html

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россия, москва, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, вднх