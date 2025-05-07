https://ria.ru/20250507/kndr-2015438201.html

Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР

Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР - РИА Новости, 07.05.2025

Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущих военно-промышленных предприятий при Комитете экономики-2 и ознакомился с положением в сфере производства РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:02:00+03:00

2025-05-07T07:02:00+03:00

2025-05-07T07:02:00+03:00

в мире

ким чен ын

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972524816_0:100:1000:663_1920x0_80_0_0_147bef2a991c20e98f1a04a4ef0b4de5.jpg

СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущих военно-промышленных предприятий при Комитете экономики-2 и ознакомился с положением в сфере производства снарядов и машиностроения, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ына сопровождали секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рён, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Ён Чхир и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван. На месте их встретили руководящие сотрудники предприятий. "Товарищ Ким Чен Ын осмотрел различные места завода по производству снарядов, где конкретно ознакомился с ходом производства и положением наращивания производительности и модернизации", - пишет ЦТАК. Сообщается, что работники предприятия в полном объеме выполняют задачи по модернизации, а объем производства снарядов увеличился в 4 раза по сравнению со средним годовым показателем и почти в 2 раза по сравнению с максимальным показателем производства. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что модернизация этого предприятия, играющего стержневую роль в укреплении артиллерийских вооруженных сил КНДР, достигла высокого уровня, и несравненно быстро повысилась возможности производству снарядов", - сообщает агентство. Лидер КНДР заявил, что это является "ярким свидетельством" правоты политики партии по модернизации военной промышленности. "Этот удивительный рост производительности, достигнутый в результате сочетания современной обновленной структуры производства и новаторских технологий... имеет весьма важное значение в осуществлении стратегии развития обороноспособности государства", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына который также заверил, что такое развитие ВПК окажет влияние на повышение основной боеспособности вооруженных сил. Ким Чен Ын призвал предприятия осознать, что укрепление артиллерийских вооруженных сил означает укрепление боеспособности армии и усовершенствование боевой подготовки, и производить больше снарядов. Он подчеркнул необходимость внедрять опыт данного предприятия в модернизации и других военных производств. Кроме того, Ким Чен Ын посетил машиностроительный комбинат и обсудил вопрос по перспективному развитию машиностроительной промышленности страны. Он призвал достигать поставленных целей производства и отметил, что эта важная задача является "решающей гарантией развития оборонной промышленности" до передового мирового уровня и имеет "стратегическое значение".

https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html

https://ria.ru/20250426/flot-2013541879.html

https://ria.ru/20250327/kndr-2007591854.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)