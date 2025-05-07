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Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР - РИА Новости, 07.05.2025
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07:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kndr-2015438201.html
Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР
Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР - РИА Новости, 07.05.2025
Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущих военно-промышленных предприятий при Комитете экономики-2 и ознакомился с положением в сфере производства РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:02:00+03:00
2025-05-07T07:02:00+03:00
в мире
ким чен ын
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущих военно-промышленных предприятий при Комитете экономики-2 и ознакомился с положением в сфере производства снарядов и машиностроения, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ына сопровождали секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рён, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Ён Чхир и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван. На месте их встретили руководящие сотрудники предприятий. "Товарищ Ким Чен Ын осмотрел различные места завода по производству снарядов, где конкретно ознакомился с ходом производства и положением наращивания производительности и модернизации", - пишет ЦТАК. Сообщается, что работники предприятия в полном объеме выполняют задачи по модернизации, а объем производства снарядов увеличился в 4 раза по сравнению со средним годовым показателем и почти в 2 раза по сравнению с максимальным показателем производства. "Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что модернизация этого предприятия, играющего стержневую роль в укреплении артиллерийских вооруженных сил КНДР, достигла высокого уровня, и несравненно быстро повысилась возможности производству снарядов", - сообщает агентство. Лидер КНДР заявил, что это является "ярким свидетельством" правоты политики партии по модернизации военной промышленности. "Этот удивительный рост производительности, достигнутый в результате сочетания современной обновленной структуры производства и новаторских технологий... имеет весьма важное значение в осуществлении стратегии развития обороноспособности государства", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына который также заверил, что такое развитие ВПК окажет влияние на повышение основной боеспособности вооруженных сил. Ким Чен Ын призвал предприятия осознать, что укрепление артиллерийских вооруженных сил означает укрепление боеспособности армии и усовершенствование боевой подготовки, и производить больше снарядов. Он подчеркнул необходимость внедрять опыт данного предприятия в модернизации и других военных производств. Кроме того, Ким Чен Ын посетил машиностроительный комбинат и обсудил вопрос по перспективному развитию машиностроительной промышленности страны. Он призвал достигать поставленных целей производства и отметил, что эта важная задача является "решающей гарантией развития оборонной промышленности" до передового мирового уровня и имеет "стратегическое значение".
https://ria.ru/20250504/kndr-2014827623.html
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР

ЦТАК: Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия КНДР

© Фото : ЦТАККим Чен Ын
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : ЦТАК
Ким Чен Ын . Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил на месте делами ведущих военно-промышленных предприятий при Комитете экономики-2 и ознакомился с положением в сфере производства снарядов и машиностроения, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ына сопровождали секретарь Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) Чо Чхун Рён, заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Хон Ён Чхир и президент Академии национальной обороны Ким Ён Хван. На месте их встретили руководящие сотрудники предприятий.
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"Товарищ Ким Чен Ын осмотрел различные места завода по производству снарядов, где конкретно ознакомился с ходом производства и положением наращивания производительности и модернизации", - пишет ЦТАК.
Сообщается, что работники предприятия в полном объеме выполняют задачи по модернизации, а объем производства снарядов увеличился в 4 раза по сравнению со средним годовым показателем и почти в 2 раза по сравнению с максимальным показателем производства.
"Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение тем, что модернизация этого предприятия, играющего стержневую роль в укреплении артиллерийских вооруженных сил КНДР, достигла высокого уровня, и несравненно быстро повысилась возможности производству снарядов", - сообщает агентство.
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Лидер КНДР заявил, что это является "ярким свидетельством" правоты политики партии по модернизации военной промышленности.
"Этот удивительный рост производительности, достигнутый в результате сочетания современной обновленной структуры производства и новаторских технологий... имеет весьма важное значение в осуществлении стратегии развития обороноспособности государства", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына который также заверил, что такое развитие ВПК окажет влияние на повышение основной боеспособности вооруженных сил.
Ким Чен Ын призвал предприятия осознать, что укрепление артиллерийских вооруженных сил означает укрепление боеспособности армии и усовершенствование боевой подготовки, и производить больше снарядов.
Он подчеркнул необходимость внедрять опыт данного предприятия в модернизации и других военных производств.
Кроме того, Ким Чен Ын посетил машиностроительный комбинат и обсудил вопрос по перспективному развитию машиностроительной промышленности страны.
Он призвал достигать поставленных целей производства и отметил, что эта важная задача является "решающей гарантией развития оборонной промышленности" до передового мирового уровня и имеет "стратегическое значение".
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