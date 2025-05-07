https://ria.ru/20250507/kitay-2015440386.html
В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности
В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности - РИА Новости, 07.05.2025
В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности
Китай обеспокоен текущим развитием событий между Индией и Пакистаном, призывает стороны к сдержанности, заявил в среду МИД КНР. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:41:00+03:00
2025-05-07T07:41:00+03:00
2025-05-07T07:41:00+03:00
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индия
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китай
операция синдур в пакистане
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай обеспокоен текущим развитием событий между Индией и Пакистаном, призывает стороны к сдержанности, заявил в среду МИД КНР. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. "Китай выражает сожаление по поводу военных действий, предпринятых Индией сегодня ночью, Пекин обеспокоен текущим развитием событий", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что "Китай выступает против всех форм терроризма". "Мы призываем Индию и Пакистан отдавать приоритет миру и стабильности, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию", - добавили в МИД КНР. Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства. Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, индия, пакистан, китай, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Китай, Операция Синдур в Пакистане
В Китае призвали Индию и Пакистан к сдержанности
МИД Китая призвал Индию и Пакистан к сдержанности
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай обеспокоен текущим развитием событий между Индией и Пакистаном, призывает стороны к сдержанности, заявил в среду МИД КНР.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
"Китай выражает сожаление по поводу военных действий, предпринятых Индией сегодня ночью, Пекин обеспокоен текущим развитием событий", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что "Китай выступает против всех форм терроризма".
"Мы призываем Индию и Пакистан отдавать приоритет миру и стабильности, сохранять спокойствие и сдержанность, избегать действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию", - добавили в МИД КНР.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация