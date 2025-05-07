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В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США - РИА Новости, 07.05.2025
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05:39 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kitay-2015434803.html
В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США
В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США - РИА Новости, 07.05.2025
В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США
Китай никогда не пожертвует своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения с США, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:39:00+03:00
2025-05-07T05:39:00+03:00
в мире
китай
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швейцария
скотт бессент
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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай никогда не пожертвует своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения с США, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая. "Если США хотят решить проблему путем переговоров, они должны придать должное значение серьезному негативному влиянию, которое односторонние тарифные меры оказали на них самих и на весь мир, должны считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, а также рациональными суждениями общественности, проявить искренность в переговорах, исправить ошибочные действия, двигаться навстречу Китаю и урегулировать озабоченности обеих сторон путем равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Если же США "будут говорить одно, а делать другое или даже попытаются использовать переговоры как предлог для продолжения угроз и шантажа, Китай никогда не согласится", предупредили в минкоммерции КНР. "И уж тем более (Китай - ред.) не пожертвует своей принципиальной позицией, международной справедливостью и беспристрастностью ради достижения какого-либо соглашения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html
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в мире, китай, сша, швейцария, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Китай, США, Швейцария, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае заявил, что не будут жертвовать своей позицией ради сделки с США

Минкоммерции КНР: Пекин не пожертвует своей позицией ради сделки с США

© Flickr / Gene ZhangФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Flickr / Gene Zhang
Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай никогда не пожертвует своей принципиальной позицией и международной справедливостью ради достижения какого-либо соглашения с США, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая.
Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что его встречи с представителями Китая в Швейцарии пройдут 10-11 мая.
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"Если США хотят решить проблему путем переговоров, они должны придать должное значение серьезному негативному влиянию, которое односторонние тарифные меры оказали на них самих и на весь мир, должны считаться с международными торгово-экономическими правилами, справедливостью и беспристрастием, а также рациональными суждениями общественности, проявить искренность в переговорах, исправить ошибочные действия, двигаться навстречу Китаю и урегулировать озабоченности обеих сторон путем равноправных консультаций", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Если же США "будут говорить одно, а делать другое или даже попытаются использовать переговоры как предлог для продолжения угроз и шантажа, Китай никогда не согласится", предупредили в минкоммерции КНР.
"И уж тем более (Китай - ред.) не пожертвует своей принципиальной позицией, международной справедливостью и беспристрастностью ради достижения какого-либо соглашения", - добавили в ведомстве.
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