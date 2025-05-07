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В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле - РИА Новости, 07.05.2025
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле
Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:33:00+03:00
2025-05-07T04:33:00+03:00
2025-05-07T04:33:00+03:00
китай
сша
швейцария
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. "В последнее время высокопоставленные американские чиновники постоянно пускали слухи о корректировке тарифных мер, а также по своей инициативе по различным каналам передавали Китаю сообщения, надеясь начать переговоры с КНР по пошлинам и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай "серьезно оценил информацию США и, основываясь на полном учете ожиданий всего мира, интересов Китая, а также призывов американских деловых кругов и потребителей", принял решение согласиться на контакты с Соединенными Штатами.
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китай, сша, швейцария, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Швейцария, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле
Минкоммерции КНР: Китай согласился на контакты из-за своих интересов