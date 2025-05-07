Рейтинг@Mail.ru
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле - РИА Новости, 07.05.2025
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле
Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:33:00+03:00
2025-05-07T04:33:00+03:00
китай
сша
швейцария
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_0:237:4500:2768_1920x0_80_0_0_54812b5aa3cd4d23ae54ef877f3714df.jpg
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. "В последнее время высокопоставленные американские чиновники постоянно пускали слухи о корректировке тарифных мер, а также по своей инициативе по различным каналам передавали Китаю сообщения, надеясь начать переговоры с КНР по пошлинам и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай "серьезно оценил информацию США и, основываясь на полном учете ожиданий всего мира, интересов Китая, а также призывов американских деловых кругов и потребителей", принял решение согласиться на контакты с Соединенными Штатами.
https://ria.ru/20250506/mid-2015227176.html
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
китай
сша
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151006/85/1510068507_247:0:4254:3005_1920x0_80_0_0_7bbe5f0fce9de952890c3c7cab2496d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, швейцария, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Швейцария, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле

Минкоммерции КНР: Китай согласился на контакты из-за своих интересов

© AP Photo / Jacquelyn Martin, PoolФлаги Китая и США
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin, Pool
Флаги Китая и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая.
Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.
Мужчина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В МИД Китая призвали США прекратить угрожать Пекину
6 мая, 11:39
"В последнее время высокопоставленные американские чиновники постоянно пускали слухи о корректировке тарифных мер, а также по своей инициативе по различным каналам передавали Китаю сообщения, надеясь начать переговоры с КНР по пошлинам и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Китай "серьезно оценил информацию США и, основываясь на полном учете ожиданий всего мира, интересов Китая, а также призывов американских деловых кругов и потребителей", принял решение согласиться на контакты с Соединенными Штатами.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп высказался о решении торговых разногласий с Китаем
6 мая, 19:31
 
КитайСШАШвейцарияСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала