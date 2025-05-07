https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле

В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле - РИА Новости, 07.05.2025

В КНР рассказали, почему согласились на контакты с США по торговле

Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:33:00+03:00

2025-05-07T04:33:00+03:00

2025-05-07T04:33:00+03:00

китай

сша

швейцария

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 7 мая - РИА Новости. Китай согласился на контакты с США по торговле, основываясь на ожидании мирового сообщества, интересах КНР и призывах американского бизнеса, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. Ранее МИД КНР сообщил, что вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн посетит Швейцарию с визитом с 9 по 12 мая, в ходе которого он, будучи координатором по торгово-экономическим связям между Китаем и США с китайской стороны, также проведет переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом. "В последнее время высокопоставленные американские чиновники постоянно пускали слухи о корректировке тарифных мер, а также по своей инициативе по различным каналам передавали Китаю сообщения, надеясь начать переговоры с КНР по пошлинам и другим вопросам", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай "серьезно оценил информацию США и, основываясь на полном учете ожиданий всего мира, интересов Китая, а также призывов американских деловых кругов и потребителей", принял решение согласиться на контакты с Соединенными Штатами.

https://ria.ru/20250506/mid-2015227176.html

https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html

китай

сша

швейцария

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китай, сша, швейцария, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт