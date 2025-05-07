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Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне - РИА Новости, 07.05.2025
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне
Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:38:00+03:00
2025-05-07T10:38:00+03:00
2025-05-07T10:38:00+03:00
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наталья прыжкова
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДАЛЯНЬ (Китай), 7 мая – РИА Новости. Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. “Девятого числа в Шэньяне пройдет акция “Бессмертный полк” на шэньянском советском военно-мемориальном объекте”, - рассказала Прыжкова. По ее словам, в акции также примут участие местные китайские школьники. “Количество пока затрудняюсь сказать, но говорят, будет много”, - сказала она.
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шэньян, ляонин, россия, наталья прыжкова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шэньян, Ляонин, Россия, Наталья Прыжкова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне
Прыжкова: акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне 9 мая