https://ria.ru/20250507/kitaj-2015471232.html

Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне

Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне - РИА Новости, 07.05.2025

Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне

Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:38:00+03:00

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2025-05-07T10:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

шэньян

ляонин

россия

наталья прыжкова

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДАЛЯНЬ (Китай), 7 мая – РИА Новости. Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. “Девятого числа в Шэньяне пройдет акция “Бессмертный полк” на шэньянском советском военно-мемориальном объекте”, - рассказала Прыжкова. По ее словам, в акции также примут участие местные китайские школьники. “Количество пока затрудняюсь сказать, но говорят, будет много”, - сказала она.

https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html

шэньян

ляонин

россия

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шэньян, ляонин, россия, наталья прыжкова, 80-летие победы в великой отечественной войне