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Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kitaj-2015471232.html
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне - РИА Новости, 07.05.2025
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне
Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:38:00+03:00
2025-05-07T10:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
шэньян
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наталья прыжкова
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДАЛЯНЬ (Китай), 7 мая – РИА Новости. Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова. “Девятого числа в Шэньяне пройдет акция “Бессмертный полк” на шэньянском советском военно-мемориальном объекте”, - рассказала Прыжкова. По ее словам, в акции также примут участие местные китайские школьники. “Количество пока затрудняюсь сказать, но говорят, будет много”, - сказала она.
https://ria.ru/20250503/polk-2014820278.html
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шэньян, ляонин, россия, наталья прыжкова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Шэньян, Ляонин, Россия, Наталья Прыжкова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне

Прыжкова: акция "Бессмертный полк" пройдет в китайском Шэньяне 9 мая

© Фото : ecabalВид на Шэньян
Вид на Шэньян - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : ecabal
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ДАЛЯНЬ (Китай), 7 мая – РИА Новости. Акция “Бессмертный полк” пройдет 9 мая в Шэньяне, административном центре китайской северо-восточной провинции Ляонин, рассказала РИА Новости генконсул России в Шэньяне Наталья Прыжкова.
“Девятого числа в Шэньяне пройдет акция “Бессмертный полк” на шэньянском советском военно-мемориальном объекте”, - рассказала Прыжкова.
По ее словам, в акции также примут участие местные китайские школьники.
“Количество пока затрудняюсь сказать, но говорят, будет много”, - сказала она.
Участники акции Бессмертный полк в Париже - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Париже пройдет шествие "Бессмертного полка"
3 мая, 23:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеШэньянЛяонинРоссияНаталья Прыжкова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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