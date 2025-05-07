https://ria.ru/20250507/kitaj-2015430828.html

В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом

В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом - РИА Новости, 07.05.2025

В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом

Китай готов работать со всеми сторонами для совместного противостояния одностороннему протекционизму и запугиванию, говорится в опубликованном в среду заявлении РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:44:00+03:00

2025-05-07T04:44:00+03:00

2025-05-07T04:44:00+03:00

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg

ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай готов работать со всеми сторонами для совместного противостояния одностороннему протекционизму и запугиванию, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. "Китай готов работать со всеми сторонами для непрерывного углубления взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимодействия и координации, а также совместного противодействия одностороннему протекционизму и гегемонистскому запугиванию", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай также готов совместно с другими странами "защищать свободную торговлю и многосторонность, продвигать инклюзивную экономическую глобализацию".

https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай