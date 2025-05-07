https://ria.ru/20250507/kitaj-2015430828.html
В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом
В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом - РИА Новости, 07.05.2025
В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом
Китай готов работать со всеми сторонами для совместного противостояния одностороннему протекционизму и запугиванию, говорится в опубликованном в среду заявлении РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:44:00+03:00
2025-05-07T04:44:00+03:00
2025-05-07T04:44:00+03:00
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай готов работать со всеми сторонами для совместного противостояния одностороннему протекционизму и запугиванию, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая. "Китай готов работать со всеми сторонами для непрерывного углубления взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимодействия и координации, а также совместного противодействия одностороннему протекционизму и гегемонистскому запугиванию", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что Китай также готов совместно с другими странами "защищать свободную торговлю и многосторонность, продвигать инклюзивную экономическую глобализацию".
https://ria.ru/20250507/kitay-2015429941.html
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китай
В Китае заявили о готовности к совместной борьбе с протекционизмом
Минкоммерции Китая: Пекин готов совместно противостоять протекционизму
ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Китай готов работать со всеми сторонами для совместного противостояния одностороннему протекционизму и запугиванию, говорится в опубликованном в среду заявлении министерства коммерции Китая.
"Китай готов работать со всеми сторонами для непрерывного углубления взаимовыгодного сотрудничества, укрепления взаимодействия и координации, а также совместного противодействия одностороннему протекционизму и гегемонистскому запугиванию", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Отмечается, что Китай также готов совместно с другими странами "защищать свободную торговлю и многосторонность, продвигать инклюзивную экономическую глобализацию".