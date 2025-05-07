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Киселев назвал главное достижение Путина - РИА Новости, 07.05.2025
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05:18 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kiselev-2015433038.html
Киселев назвал главное достижение Путина
Киселев назвал главное достижение Путина - РИА Новости, 07.05.2025
Киселев назвал главное достижение Путина
Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:18:00+03:00
2025-05-07T05:18:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий киселев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о 25-летии с момента первой инаугурации Путина. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года. "А если задуматься, то мир сейчас держится именно на Путине. Россию провоцируют, России цинично врут, по России бьют ракетами и дронами и заложенными бомбами, нам объявили и ведут войну на уничтожение. Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее", - сказал Киселев агентству. Он добавил, что Россия "через муки и трагедии XX века выстрадала Путина". "А его самое большое достижение то, что он смог пробудить в народе силу, фантазию и веру. Россия сейчас - страна с высоко поднятой головой, а наша общая энергия не сравнима ни с кем", - заключил Киселев.
https://ria.ru/20250507/putin-2015421429.html
https://ria.ru/20250507/dugin-2015421626.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев
Киселев назвал главное достижение Путина

Киселев: Путин смог пробудить в народе России силу, фантазию и веру

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин смог пробудить в народе РФ силу, фантазию и веру, и это является его главным достижением за время руководства Россией, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о 25-летии с момента первой инаугурации Путина.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ состоялась 25 лет назад - 7 мая 2000 года.
Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россия сохранилась благодаря Путину, заявил патриарх Кирилл
Вчера, 01:56
"А если задуматься, то мир сейчас держится именно на Путине. Россию провоцируют, России цинично врут, по России бьют ракетами и дронами и заложенными бомбами, нам объявили и ведут войну на уничтожение. Путин правит нашим кораблем уверенно и великодушно, работая на будущее", - сказал Киселев агентству.
Он добавил, что Россия "через муки и трагедии XX века выстрадала Путина".
"А его самое большое достижение то, что он смог пробудить в народе силу, фантазию и веру. Россия сейчас - страна с высоко поднятой головой, а наша общая энергия не сравнима ни с кем", - заключил Киселев.
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 01:58
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Киселев
 
 
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