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В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
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13:14 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kirov-2015523099.html
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:14:00+03:00
2025-05-07T13:14:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
победилово
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Киров ("Победилово") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015493093.html
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победилово, происшествия
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Победилово, Происшествия
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту

Росавиация: в Кирове сняли временные ограничения в аэропорту

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации.
"В аэропорту Киров ("Победилово") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Ярославле ввели временные ограничения в аэропорту
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КировФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПобедиловоПроисшествия
 
 
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