https://ria.ru/20250507/kirov-2015523099.html

В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту

В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025

В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:14:00+03:00

2025-05-07T13:14:00+03:00

2025-05-07T13:14:00+03:00

киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

победилово

происшествия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Киров ("Победилово") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250507/aeroport-2015493093.html

киров

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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победилово, происшествия