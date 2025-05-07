https://ria.ru/20250507/kirov-2015523099.html
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту - РИА Новости, 07.05.2025
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:14:00+03:00
2025-05-07T13:14:00+03:00
2025-05-07T13:14:00+03:00
киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
победилово
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в сняты в аэропорту Кирова, сообщили в Росавиации. "В аэропорту Киров ("Победилово") сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015493093.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), победилово, происшествия
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Победилово, Происшествия
В Кирове сняли временные ограничения в аэропорту
Росавиация: в Кирове сняли временные ограничения в аэропорту