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Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:08 07.05.2025 (обновлено: 21:23 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kiev-2015689586.html
Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД
Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025
Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД
Поведение ВСУ в дни объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:08:00+03:00
2025-05-07T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
киев
мария захарова
владимир путин
кит келлог
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поведение ВСУ в дни объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основные тезисы:&quot;Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы&quot;, — говорится в ее комментарии.Мирные инициативы ПутинаВ понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Киев, Мария Захарова, Владимир Путин, Кит Келлог, Вооруженные силы Украины, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Украина
Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД

Захарова: поведение ВСУ 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поведение ВСУ в дни объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основные тезисы:
  • Россия никогда не была против прекращения огня на Украине;
  • заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о несогласии Москвы с установлением 30-дневного перемирия вызывает удивление;
  • установление режима прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения связано с массой нюансов, они требуют проработки;
  • длительное перемирие на всей линии соприкосновения на Украине требует обеспечения действенного контроля за его соблюдением;
  • единственным препятствием к перемирию является Киев: он не желает обсуждать условия долгосрочного прекращения огня.
«

"Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы", — говорится в ее комментарии.

Мирные инициативы Путина

В понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.
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Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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