https://ria.ru/20250507/kiev-2015689586.html

Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД

Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 07.05.2025

Поведение ВСУ в дни перемирия станет проверкой Киева, заявили в МИД

Поведение ВСУ в дни объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:08:00+03:00

2025-05-07T21:08:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Поведение ВСУ в дни объявленного Владимиром Путиным перемирия 8-10 мая станет проверкой миролюбивых намерений киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Основные тезисы:"Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8-10 мая, объявленного президентом России ко Дню Победы", — говорится в ее комментарии.Мирные инициативы ПутинаВ понедельник, 28 апреля, Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы, отметив, что киевский режим не может гарантировать безопасность иностранных лидеров, которые посетят парад 9 мая в российской столице.Ранее Путин уже выступал с подобной инициативой. Так, накануне Пасхи глава государства объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным оборонного ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

https://ria.ru/20250506/nato-2015129158.html

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