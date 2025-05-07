Рейтинг@Mail.ru
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kiev-2015513653.html
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль
Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:45:00+03:00
2025-05-07T12:45:00+03:00
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_d3d44f61473c0b1ec0881ca970375633.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012048944_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_dc3f0c457d13372f694ac013a6ae915b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль

Песков: Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКремль и международный деловой центр "Москва-Сити"
Кремль и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Кремль и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Песков высказался о позиции Киева по перемирию 9 мая
6 мая, 13:15
 
РоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала