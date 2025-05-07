https://ria.ru/20250507/kiev-2015513653.html

Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль

Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025

Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль

Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:45:00+03:00

2025-05-07T12:45:00+03:00

2025-05-07T12:45:00+03:00

россия

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html

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