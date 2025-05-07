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Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль - РИА Новости, 07.05.2025
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль
Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:45:00+03:00
2025-05-07T12:45:00+03:00
2025-05-07T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015265390.html
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россия, дмитрий песков, в мире
Россия, Дмитрий Песков, В мире
Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму, заявил Кремль
Песков: Киев продолжает демонстрировать склонность к терроризму