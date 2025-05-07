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Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол - РИА Новости, 07.05.2025
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07:06 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/khunka-2015438508.html
Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол
Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол - РИА Новости, 07.05.2025
Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол
Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:06:00+03:00
2025-05-07T07:06:00+03:00
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олег степанов
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генеральная прокуратура рф
интерпол
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его преступлений, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Россия продолжает добиваться его (Хунки - ред.) выдачи. По линии Генеральной прокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им зверств в годы Великой Отечественной войны", - сказал посол РФ в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. По его словам, преступники расстреливали мирных жителей, сжигали их в жилых домах и костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчеркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.
https://ria.ru/20250507/kanada-2015437612.html
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россия, канада, ссср, ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, интерпол
Россия, Канада, СССР, Ярослав Хунка, Олег Степанов, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, Интерпол
Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол

Посол Степанов: Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки

© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его преступлений, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Россия продолжает добиваться его (Хунки - ред.) выдачи. По линии Генеральной прокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им зверств в годы Великой Отечественной войны", - сказал посол РФ в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы.
Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России
Вчера, 06:47
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. По его словам, преступники расстреливали мирных жителей, сжигали их в жилых домах и костеле.
Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчеркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.
Архив - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
ФСБ рассказала, сколько нацистов укрыл Запад
6 мая, 00:22
 
РоссияКанадаСССРЯрослав ХункаОлег СтепановВладимир ЗеленскийГенеральная прокуратура РФИнтерпол
 
 
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