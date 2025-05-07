Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол
Посол Степанов: Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки
© Кадр трансляции телеканала CTV NewsВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CTV News
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его преступлений, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов.
"Россия продолжает добиваться его (Хунки - ред.) выдачи. По линии Генеральной прокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им зверств в годы Великой Отечественной войны", - сказал посол РФ в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. По его словам, преступники расстреливали мирных жителей, сжигали их в жилых домах и костеле.
Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчеркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.
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