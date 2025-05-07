https://ria.ru/20250507/khunka-2015438508.html

Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол

Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол - РИА Новости, 07.05.2025

Россия добивается экстрадиции пособника нацистов Хунки, заявил посол

Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:06:00+03:00

2025-05-07T07:06:00+03:00

2025-05-07T07:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Россия добивается экстрадиции проживающего в Канаде пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько) и предоставила канадской стороне исчерпывающие доказательства его преступлений, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Россия продолжает добиваться его (Хунки - ред.) выдачи. По линии Генеральной прокуратуры предоставили канадской стороне исчерпывающие доказательства учиненных им зверств в годы Великой Отечественной войны", - сказал посол РФ в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте Канады "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего тогда премьером Джастина Трюдо, а российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом". Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. По его словам, преступники расстреливали мирных жителей, сжигали их в жилых домах и костеле. Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчеркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.

https://ria.ru/20250507/kanada-2015437612.html

https://ria.ru/20250506/istoriya-2015172072.html

россия

канада

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россия, канада, ссср, ярослав хунка, олег степанов, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, интерпол