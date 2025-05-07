https://ria.ru/20250507/khimki-2015510862.html

Глава Химок поздравила ветеранов НПО "Энергомаш" с наступающим Днем Победы

Глава Химок поздравила ветеранов НПО "Энергомаш" с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Глава Химок поздравила ветеранов НПО "Энергомаш" с наступающим Днем Победы

Глава подмосковных Химок Елена Землякова поздравила почетных гостей, сотрудников и ветеранов научно-производственного объединения "Энергомаш" с наступающим Днем РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:50:00+03:00

2025-05-07T12:50:00+03:00

2025-05-07T12:50:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

энергомаш

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава подмосковных Химок Елена Землякова поздравила почетных гостей, сотрудников и ветеранов научно-производственного объединения "Энергомаш" с наступающим Днем Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На территории предприятия состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Память, вера и уважение к нашим победам — самое важное в жизни. Великая Отечественная война затронула каждого жителя нашей страны, каждую пядь родной земли. Героизм, мужество и стойкость, проявленные тогда, передаются из поколения в поколение. Мы помним и чтим подвиги предков. Заложенные ими традиции стали основой для наших солдат, участвующих в специальной военной операции. Сегодня они героически и стойко защищают Родину. С праздником! Победа будет за нами!" —приводит пресс-служба слова Земляковой. Участниками мероприятия стали генеральный директор Иван Краснов, депутат Государственной Думы Ирина Роднина, трижды кавалер ордена Мужества, член Генсовета "Единой России", заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, ветеран СВО Кирилл Лосунчуков, председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. "Нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Каждый россиянин хранит память о ветеранах, чьи подвиги служат высшими примерами верности и любви к Отечеству. Мы ценим и поддерживаем современных военнослужащих, которые сегодня защищают нашу Родину и демонстрируют мужество и храбрость", — приводит пресс-служба слова Малиновского. Для всех гостей Алексей Казаков исполнил песни "Письмо отца" и "Русский парень". Сотрудница управления по бухгалтерскому сопровождению НПО "Энергомаш" Светлана Диникина выступила с песней "Журавли". Завершилось мероприятие праздничным концертом "Слава героям Победы!". История НПО "Энергомаш" неразрывно связана с Великой Отечественной войной. В 1941 году больше 1,6 тысячи работников отправились на фронт. В первые месяцы войны завод №84 выпускал самолеты ПС-84. В октябре 1941 года предприятие эвакуировали из Химок в Ташкент. Но мастерские по ремонту техники продолжали работу. В апреле 1943-го на заводе начали собирать дальние бомбардировщики Ил-4. За год выпустили 480 таких самолетов. В послевоенные годы производство расширилось. Специалисты освоили трофейное оборудование и восстановили законсервированные цеха.

https://ria.ru/20250427/rekonstruktsiya-2013668015.html

https://ria.ru/20250506/khimki-2015231313.html

химки (городской округ в московской области)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), энергомаш