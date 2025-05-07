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Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 07.05.2025
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12:22 07.05.2025 (обновлено: 13:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kardinaly-2015495609.html
Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане
Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 07.05.2025
Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане
Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане, этот день войдет в историю Римско-католической РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:22:00+03:00
2025-05-07T13:12:00+03:00
ватикан
римско-католическая церковь
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 7 мая - РИА Новости. Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане, этот день войдет в историю Римско-католической церкви как первый день конклава, который изберет 267-го папу Римского. Богослужение началось с прохода кардиналов, облаченных в традиционные одеяния красного цвета, через центральный неф базилики. После обеда 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Официально конклав откроется в 17.30 мск. Голосование по традиции пройдет в Сикстинской капелле, где кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции. В среду предусмотрен один раунд голосования. О промежуточных и окончательных итогах конклава верующим сообщит цвет дыма из трубы капеллы, который получится в результате сожжения бюллетеней: белый дым со звоном колоколов означает, что новый папа Римский успешно избран. Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удается набрать необходимых двух третей голосов, из дымохода пойдет черный дым, и конклав продолжится.
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html
https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html
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ватикан, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск
Ватикан, Римско-католическая церковь, Умер папа римский Франциск
Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане

Кардиналы начали мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане

© Getty Images / Christopher FurlongТоржественная месса pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. 7 мая 2025
Торжественная месса pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Торжественная месса pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. 7 мая 2025
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ВАТИКАН, 7 мая - РИА Новости. Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане, этот день войдет в историю Римско-католической церкви как первый день конклава, который изберет 267-го папу Римского.
Богослужение началось с прохода кардиналов, облаченных в традиционные одеяния красного цвета, через центральный неф базилики.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 02:12
После обеда 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Официально конклав откроется в 17.30 мск.
Голосование по традиции пройдет в Сикстинской капелле, где кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции. В среду предусмотрен один раунд голосования. О промежуточных и окончательных итогах конклава верующим сообщит цвет дыма из трубы капеллы, который получится в результате сожжения бюллетеней: белый дым со звоном колоколов означает, что новый папа Римский успешно избран. Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удается набрать необходимых двух третей голосов, из дымохода пойдет черный дым, и конклав продолжится.
Процедура аннулирования свинцовой печати и так называемого перстня Рыбака папы Франциска в Ватикане. 6 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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6 мая, 16:33
 
ВатиканРимско-католическая церковьУмер папа римский Франциск
 
 
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