https://ria.ru/20250507/kardinaly-2015495609.html

Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане

Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 07.05.2025

Кардиналы начали мессу в соборе Святого Петра в Ватикане

Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане, этот день войдет в историю Римско-католической РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:22:00+03:00

2025-05-07T12:22:00+03:00

2025-05-07T13:12:00+03:00

ватикан

римско-католическая церковь

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 7 мая - РИА Новости. Члены Кардинальской коллегии начали торжественную мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане, этот день войдет в историю Римско-католической церкви как первый день конклава, который изберет 267-го папу Римского. Богослужение началось с прохода кардиналов, облаченных в традиционные одеяния красного цвета, через центральный неф базилики. После обеда 133 участника конклава соберутся в Паолинской капелле Апостольского дворца. Оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Официально конклав откроется в 17.30 мск. Голосование по традиции пройдет в Сикстинской капелле, где кардиналы будут находиться в обстановке секретности и изоляции. В среду предусмотрен один раунд голосования. О промежуточных и окончательных итогах конклава верующим сообщит цвет дыма из трубы капеллы, который получится в результате сожжения бюллетеней: белый дым со звоном колоколов означает, что новый папа Римский успешно избран. Если в результате голосования ни одному из претендентов на папский престол не удается набрать необходимых двух третей голосов, из дымохода пойдет черный дым, и конклав продолжится.

https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html

https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html

ватикан

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ватикан, римско-католическая церковь, умер папа римский франциск