https://ria.ru/20250507/kapusta-2015426603.html
Врач рекомендовала съедать в день по 150 граммов квашеной капусты
Врач рекомендовала съедать в день по 150 граммов квашеной капусты - РИА Новости, 07.05.2025
Врач рекомендовала съедать в день по 150 граммов квашеной капусты
Употребление 150 граммов квашеной капусты в день активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение, заявила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:19:00+03:00
2025-05-07T03:19:00+03:00
2025-05-07T03:19:00+03:00
общество
наталья новикова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Употребление 150 граммов квашеной капусты в день активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "В целом для получения положительного эффекта от квашенной капусты человеку достаточно в день съедать 100-150 граммов", - сказала Новикова. По словам врача, квашеная капуста активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение. Однако для достижения положительного эффекта рекомендуется квасить капусту без добавления уксуса. "Квашеная капуста положительно влияет на пищеварение, если она правильно заквашена, без уксуса. Тогда она обладает свойствами, положительно влияющими на запуск желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, уксус может нивелировать положительные свойства квашеной капусты, потому что он уничтожает положительные ферменты, которые выделяет капуста, как бы консервирует ее и не дает развиваться этим ферментам в закваске", - отметила собеседница.
https://ria.ru/20250505/klubnika-2014951391.html
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общество, наталья новикова
Общество, Наталья Новикова
Врач рекомендовала съедать в день по 150 граммов квашеной капусты
Врач Новикова: употребление 150 граммов квашеной капусты активизирует работу ЖКТ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Употребление 150 граммов квашеной капусты в день активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
"В целом для получения положительного эффекта от квашенной капусты человеку достаточно в день съедать 100-150 граммов", - сказала Новикова
.
По словам врача, квашеная капуста активизирует работу желудочно-кишечного тракта и положительно влияет на пищеварение. Однако для достижения положительного эффекта рекомендуется квасить капусту без добавления уксуса.
"Квашеная капуста положительно влияет на пищеварение, если она правильно заквашена, без уксуса. Тогда она обладает свойствами, положительно влияющими на запуск желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, уксус может нивелировать положительные свойства квашеной капусты, потому что он уничтожает положительные ферменты, которые выделяет капуста, как бы консервирует ее и не дает развиваться этим ферментам в закваске", - отметила собеседница.