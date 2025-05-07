Рейтинг@Mail.ru
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:18 07.05.2025 (обновлено: 21:19 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kanada-2015691417.html
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2025
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"
Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:18:00+03:00
2025-05-07T21:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
оттава
торонто
канада
олег степанов
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_0:139:3072:1867_1920x0_80_0_0_09534c7ca71981c1e31bcf7ef4a6fca2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Крупнейшие "Бессмертные полки" ожидаются в Монреале и Торонто — до нескольких тысяч участников. Шествия также состоятся в Оттаве, Калгари, Эдмонтоне и Ванкувере", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы. Он добавил, что в этих городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам павшим. В Оттаве — у мемориалов и на территории российского посольства, в Торонто — у мемориала жертвам Второй мировой войны в парке "Эрл Бэйлз".
https://ria.ru/20250507/bessmertnyy_polk-2013485500.html
оттава
торонто
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775749062_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_62abf81dc58d6f4d3b413d3b78965006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оттава, торонто, канада, олег степанов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Оттава, Торонто, Канада, Олег Степанов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"

В шести крупнейших городах Канады пройдут шествия "Бессмертного полка"

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
"Крупнейшие "Бессмертные полки" ожидаются в Монреале и Торонто — до нескольких тысяч участников. Шествия также состоятся в Оттаве, Калгари, Эдмонтоне и Ванкувере", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы.
Он добавил, что в этих городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам павшим. В Оттаве — у мемориалов и на территории российского посольства, в Торонто — у мемориала жертвам Второй мировой войны в парке "Эрл Бэйлз".
Участники шествия Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Бессмертный полк-2025: в каких городах России пройдет шествие
Вчера, 18:10
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреОттаваТоронтоКанадаОлег Степанов80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала