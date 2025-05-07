https://ria.ru/20250507/kanada-2015691417.html

В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"

В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2025

В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"

Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Крупнейшие "Бессмертные полки" ожидаются в Монреале и Торонто — до нескольких тысяч участников. Шествия также состоятся в Оттаве, Калгари, Эдмонтоне и Ванкувере", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы. Он добавил, что в этих городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам павшим. В Оттаве — у мемориалов и на территории российского посольства, в Торонто — у мемориала жертвам Второй мировой войны в парке "Эрл Бэйлз".

https://ria.ru/20250507/bessmertnyy_polk-2013485500.html

оттава

торонто

канада

россия

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в мире, оттава, торонто, канада, олег степанов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия