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В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 07.05.2025
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"
Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:18:00+03:00
2025-05-07T21:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Шествия "Бессмертного полка" пройдут 9 мая в шести крупнейших городах Канады, в них ожидается участие нескольких тысяч человек, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. "Крупнейшие "Бессмертные полки" ожидаются в Монреале и Торонто — до нескольких тысяч участников. Шествия также состоятся в Оттаве, Калгари, Эдмонтоне и Ванкувере", — сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему празднованию Дня Победы. Он добавил, что в этих городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам павшим. В Оттаве — у мемориалов и на территории российского посольства, в Торонто — у мемориала жертвам Второй мировой войны в парке "Эрл Бэйлз".
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в мире, оттава, торонто, канада, олег степанов, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Оттава, Торонто, Канада, Олег Степанов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Канаде пройдут шествия "Бессмертного полка"
В шести крупнейших городах Канады пройдут шествия "Бессмертного полка"