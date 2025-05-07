https://ria.ru/20250507/kanada-2015681650.html
Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые
Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые - РИА Новости, 07.05.2025
Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые
Загадочная болезнь мозга, якобы поразившая ранее несколько сотен человек в канадской провинции Нью-Брансуик, оказалась несуществующей, а у пациентов были... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:17:00+03:00
2025-05-07T20:17:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Загадочная болезнь мозга, якобы поразившая ранее несколько сотен человек в канадской провинции Нью-Брансуик, оказалась несуществующей, а у пациентов были выявлены сторонние неврологические заболевания, заявляет группа канадских медицинских специалистов по итогам исследования, опубликованного ими в медицинском журнале JAMA Neurology. Предполагаемая новая неврологическая болезнь появилась в 2019 году в канадской провинции Нью-Брансуик. Несмотря на внимание СМИ, до сих пор не было опубликовано ни одного описания случая. "Поперечное исследование, включавшее 14 пациентов с повторными независимыми клиническими оценками и 11 с невропатологическими диагнозами, не обнаружило никаких признаков нового заболевания", - говорится в результатах исследования. По утверждению специалистов, у всех 25 обследованных пациентов, якобы страдавших от загадочного недуга, были обнаружены хорошо известные и неверно диагностированные ранее неврологические состояния, включая распространенные нейродегенеративные заболевания, функциональные неврологические расстройства, черепно-мозговые травмы и метастатический рак. Исследователи утверждают, что вероятность вины за состояние пациентов якобы новой болезни составляет менее 0,001%. В начале июня 2024 года британское издание Guardian сообщило, что один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позднее к его словам присоединился еще один федеральный ученый, заявивший, что от этой болезни пострадали 350 человек. Култхарт писал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.
https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html
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канада, в мире, здоровье
Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые
Болезнь мозга в провинции Нью-Брансуик оказалась несуществующей
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Загадочная болезнь мозга, якобы поразившая ранее несколько сотен человек в канадской провинции Нью-Брансуик, оказалась несуществующей, а у пациентов были выявлены сторонние неврологические заболевания, заявляет группа канадских медицинских специалистов по итогам исследования, опубликованного ими в медицинском журнале JAMA Neurology.
Предполагаемая новая неврологическая болезнь появилась в 2019 году в канадской провинции Нью-Брансуик. Несмотря на внимание СМИ, до сих пор не было опубликовано ни одного описания случая.
"Поперечное исследование, включавшее 14 пациентов с повторными независимыми клиническими оценками и 11 с невропатологическими диагнозами, не обнаружило никаких признаков нового заболевания", - говорится в результатах исследования.
По утверждению специалистов, у всех 25 обследованных пациентов, якобы страдавших от загадочного недуга, были обнаружены хорошо известные и неверно диагностированные ранее неврологические состояния, включая распространенные нейродегенеративные заболевания, функциональные неврологические расстройства, черепно-мозговые травмы и метастатический рак.
Исследователи утверждают, что вероятность вины за состояние пациентов якобы новой болезни составляет менее 0,001%.
В начале июня 2024 года британское издание Guardian сообщило, что один из ведущих ученых Канады
Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позднее к его словам присоединился еще один федеральный ученый, заявивший, что от этой болезни пострадали 350 человек. Култхарт писал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.