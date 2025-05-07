https://ria.ru/20250507/kanada-2015681650.html

Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые

Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые - РИА Новости, 07.05.2025

Загадочная болезнь мозга в Канаде оказалась несуществующей, заявили ученые

Загадочная болезнь мозга, якобы поразившая ранее несколько сотен человек в канадской провинции Нью-Брансуик, оказалась несуществующей, а у пациентов были... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:17:00+03:00

2025-05-07T20:17:00+03:00

2025-05-07T20:17:00+03:00

канада

в мире

здоровье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000872119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35daee144868e3fa7d4f20a172d43dd8.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Загадочная болезнь мозга, якобы поразившая ранее несколько сотен человек в канадской провинции Нью-Брансуик, оказалась несуществующей, а у пациентов были выявлены сторонние неврологические заболевания, заявляет группа канадских медицинских специалистов по итогам исследования, опубликованного ими в медицинском журнале JAMA Neurology. Предполагаемая новая неврологическая болезнь появилась в 2019 году в канадской провинции Нью-Брансуик. Несмотря на внимание СМИ, до сих пор не было опубликовано ни одного описания случая. "Поперечное исследование, включавшее 14 пациентов с повторными независимыми клиническими оценками и 11 с невропатологическими диагнозами, не обнаружило никаких признаков нового заболевания", - говорится в результатах исследования. По утверждению специалистов, у всех 25 обследованных пациентов, якобы страдавших от загадочного недуга, были обнаружены хорошо известные и неверно диагностированные ранее неврологические состояния, включая распространенные нейродегенеративные заболевания, функциональные неврологические расстройства, черепно-мозговые травмы и метастатический рак. Исследователи утверждают, что вероятность вины за состояние пациентов якобы новой болезни составляет менее 0,001%. В начале июня 2024 года британское издание Guardian сообщило, что один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позднее к его словам присоединился еще один федеральный ученый, заявивший, что от этой болезни пострадали 350 человек. Култхарт писал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

https://ria.ru/20250505/parkinson-2014949720.html

https://ria.ru/20250425/preparat-2013518362.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, в мире, здоровье