https://ria.ru/20250507/kanada-2015439438.html

Посол России в Канаде прокомментировал отказ в выдаче Хунки

Посол России в Канаде прокомментировал отказ в выдаче Хунки - РИА Новости, 07.05.2025

Посол России в Канаде прокомментировал отказ в выдаче Хунки

Власти Канады, будучи прекрасно осведомленными о преступлениях пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько), под надуманными предлогами продолжают отказывать в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Власти Канады, будучи прекрасно осведомленными о преступлениях пособника нацистов Ярослава Хунки (Гунько), под надуманными предлогами продолжают отказывать в его выдаче Москве, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Оттава, превосходно знающая о преступлениях Хунки, под надуманными предлогами упорно отказывает в экстрадиции", - сказал Степанов в письменном интервью, приуроченном к предстоящему Дню Победы. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гунько), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галичина". Российский МИД тогда заявил, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим" бывшего на тот момент премьером Канады Джастина Трюдо. Следственный комитет России ранее сообщал, что Хунка и его соучастники причастны к убийству более 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Преступления включали массовые расстрелы, сожжение людей в домах и костёле. Генпрокуратура РФ сообщала, что Хунка, заочно обвиняемый в России, объявлен в международный розыск и внесен в базу данных Интерпола. Степанов ранее подчёркивал, что Москва продолжит добиваться его экстрадиции, несмотря на попытки канадских властей защитить преступника.

https://ria.ru/20250507/kanada-2015437612.html

https://ria.ru/20250507/khunka-2015438508.html

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канада, россия, москва, олег степанов, ярослав хунка, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, интерпол