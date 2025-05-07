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Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России
Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России - РИА Новости, 07.05.2025
Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России
Власти Канады даже спустя 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов после Второй мировой войны, продолжают... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:47:00+03:00
2025-05-07T06:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Власти Канады даже спустя 40 лет после завершения работы комиссии Жюля Дешене, расследовавшей случаи укрытия нацистов после Второй мировой войны, продолжают скрывать поименные списки фигурантов, заявил РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов. "Не рассекречивают перечень и сегодня - ведь в местном обществе весьма хорошо устроились дети и внуки коллаборационистов", - сказал Степанов в письменном интервью РИА Новости, приуроченном к предстоящему Дню Победы. Комиссия Дешене действовала в 1980-х годах, изучая материалы в отношении сотен человек, обвиняемых в причастности к нацистским преступлениям. Хотя ее работа официально завершена, ключевые данные до сих пор засекречены. По словам российского дипломата, такое положение вещей укладывается в общую тенденцию, когда канадские власти крайне медленно признают темные страницы собственной истории.
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в мире, олег степанов, канада, россия
В мире, Олег Степанов, Канада, Россия
Канада скрывает списки нацистских преступников, заявил посол России
Посол Степанов: власти Канады скрывают поименные списки нацистских преступников