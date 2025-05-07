https://ria.ru/20250507/kaluga-2015584129.html
В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика
В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.05.2025
В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика
Уголовное дело возбудили в Калуге после того, как 10-летний мальчик три дня назад ушел из дома и не вернулся, сообщило СУСК РФ по Калужской области. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:14:00+03:00
2025-05-07T16:14:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Калуге после того, как 10-летний мальчик три дня назад ушел из дома и не вернулся, сообщило СУСК РФ по Калужской области. По данным СУСК, в воскресенье в Калуге пропал 10-летний мальчик. Он вышел из дома по улице Никитина и не вернулся. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы. Ведутся масштабные поиски мальчика. "По факту пропажи ребёнка… возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения", - говорится в сообщении. Приметы мальчика: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в серую толстовку на молнии с капюшоном, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, кроссовки темно-зеленого цвета. СУСК просит сообщить любую информацию о пропавшем ребенке. Как сообщил РИА Новости информированный источник, мальчик раньше уже уходил из дома.
https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html
https://ria.ru/20250504/delo-2014893456.html
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происшествия, калуга, россия, калужская область
Происшествия, Калуга, Россия, Калужская область
В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика
В Калуге возбудили уголовное дело после пропажи десятилетнего мальчика
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Калуге после того, как 10-летний мальчик три дня назад ушел из дома и не вернулся, сообщило СУСК РФ по Калужской области.
По данным СУСК, в воскресенье в Калуге
пропал 10-летний мальчик. Он вышел из дома по улице Никитина и не вернулся. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы. Ведутся масштабные поиски мальчика.
"По факту пропажи ребёнка… возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения", - говорится в сообщении.
Приметы мальчика: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в серую толстовку на молнии с капюшоном, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, кроссовки темно-зеленого цвета.
СУСК просит сообщить любую информацию о пропавшем ребенке.
Как сообщил РИА Новости информированный источник, мальчик раньше уже уходил из дома.