https://ria.ru/20250507/kaluga-2015584129.html

В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика

В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика - РИА Новости, 07.05.2025

В Калуге завели дело после пропажи десятилетнего мальчика

Уголовное дело возбудили в Калуге после того, как 10-летний мальчик три дня назад ушел из дома и не вернулся, сообщило СУСК РФ по Калужской области. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:14:00+03:00

2025-05-07T16:14:00+03:00

2025-05-07T16:14:00+03:00

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калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Калуге после того, как 10-летний мальчик три дня назад ушел из дома и не вернулся, сообщило СУСК РФ по Калужской области. По данным СУСК, в воскресенье в Калуге пропал 10-летний мальчик. Он вышел из дома по улице Никитина и не вернулся. Отец ребенка обратился в правоохранительные органы. Ведутся масштабные поиски мальчика. "По факту пропажи ребёнка… возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, направленные на установление местонахождения мальчика и обстоятельств его исчезновения", - говорится в сообщении. Приметы мальчика: рост 135 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в серую толстовку на молнии с капюшоном, темные спортивные штаны с белыми полосками по бокам, кроссовки темно-зеленого цвета. СУСК просит сообщить любую информацию о пропавшем ребенке. Как сообщил РИА Новости информированный источник, мальчик раньше уже уходил из дома.

https://ria.ru/20250425/moskva-2013304176.html

https://ria.ru/20250504/delo-2014893456.html

калуга

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калужская область

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происшествия, калуга, россия, калужская область