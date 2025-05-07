https://ria.ru/20250507/kair-2015711345.html

В Каире прошел показ военной драмы "Иди и смотри"

В Каире прошел показ военной драмы "Иди и смотри" - РИА Новости, 07.05.2025

В Каире прошел показ военной драмы "Иди и смотри"

Показ советской военной драмы "Иди и смотри" (1985) состоялся в среду вечером в Каирской опере, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:45:00+03:00

2025-05-07T23:45:00+03:00

2025-05-07T23:45:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

египет

белоруссия

россия

алексей кравченко (актер)

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Показ советской военной драмы "Иди и смотри" (1985) состоялся в среду вечером в Каирской опере, передает корреспондент РИА Новости. Просмотр картины, показывающей ужасы войны, был организован посольствами России и Белоруссии в Египте при поддержке Русского дома в Каире в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Мероприятие посетили проживающие в Египте россияне и белорусы, а также египетские студенты, изучающие русский язык, и представители местных министерств, ведомств и интеллигенции. "Кинокартина наглядно показывает, почему война, которая во всем мире известна как Вторая мировая, в Советском Союзе была названа Великой Отечественной", - сказал посол России в Египте Георгий Борисенко. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что название фильма говорит само за себя. "Наше мероприятие - это напоминание о том, что мы не имеем право забывать ужасы той войны и обязаны хранить стабильность и передавать правду следующим поколениям", - отметил посол Белоруссии в Египте Сергей Терентьев. Фильм "Иди и смотри", основанный на реальных событиях, вышел на экраны в 1985 году. Действие картины происходит в 1943 году в оккупированной фашистами Белоруссии. В главной роли снялся Алексей Кравченко.

https://ria.ru/20250507/dzhakarta-2015701628.html

https://ria.ru/20250507/rt-2015695595.html

египет

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египет, белоруссия, россия, алексей кравченко (актер), 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире