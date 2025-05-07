https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015664307.html

Кадыров доложил Путину о росте экономических показателей в Чечне

Кадыров доложил Путину о росте экономических показателей в Чечне - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров доложил Путину о росте экономических показателей в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что экономические показатели в регионе выросли на 32%, промышленное производство - на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:12:00+03:00

2025-05-07T19:12:00+03:00

2025-05-07T19:12:00+03:00

экономика

россия

рамзан кадыров

владимир путин

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что экономические показатели в регионе выросли на 32%, промышленное производство - на 47%. "Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо Вам, что нашли время в своем плотном графике. Мы начали этот год очень хорошо: с ростом экономических показателей на 32%, промышленное производство (выросло - ред.) на 47%, вырос объем строительных работ, сегодня он составляет более 8 миллионов квадратных метров", - сказал Кадыров на встрече с президентом. Глава Чечни подчеркнул, что регион с каждым годом становится все привлекательнее для инвесторов. "Реализуются 600 инвестпроектов за 108 миллиардов рублей, которые позволят создать почти 10 тысяч рабочих мест. Здесь хочу отметить, что уровень безработицы снизился до 4%", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20250507/putin-2015649841.html

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экономика, россия, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня)