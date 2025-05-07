https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015640694.html

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:08:00+03:00

2025-05-07T18:08:00+03:00

2025-05-07T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

россия

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев."Всего с начала спецоперации в зону (СВО - ред.) отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев. На данный момент в зоне находятся более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и сводный отряд МВД Чеченской Республики. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров на встрече с президентом.

https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html

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рамзан кадыров, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)