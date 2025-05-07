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Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 07.05.2025 (обновлено: 18:24 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015640694.html
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:08:00+03:00
2025-05-07T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
россия
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев."Всего с начала спецоперации в зону (СВО - ред.) отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев. На данный момент в зоне находятся более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и сводный отряд МВД Чеченской Республики. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html
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рамзан кадыров, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО

Кадыров: в зону СВО отправились более 50 тысяч бойцов из Чечни

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев.
"Всего с начала спецоперации в зону (СВО - ред.) отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев. На данный момент в зоне находятся более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и сводный отряд МВД Чеченской Республики. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров на встрече с президентом.
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Кадыров заверил Путина о выполнении всех поставленных задача в зоне СВО
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровРоссияВладимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФЧеченская республика (Чечня)
 
 
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