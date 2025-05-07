https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015640694.html
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:08:00+03:00
2025-05-07T18:08:00+03:00
2025-05-07T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину, что в зону СВО отправилось более 50 тысяч бойцов, из них более 20 тысяч добровольцев."Всего с начала спецоперации в зону (СВО - ред.) отправились 55,5 тысячи бойцов, в их числе 21,6 тысячи добровольцев. На данный момент в зоне находятся более 11 тысяч бойцов из числа сотрудников Минобороны, Росгвардии, спецназа "Ахмат" и сводный отряд МВД Чеченской Республики. Все поставленные задачи ребята выполняют с полной самоотдачей. За весь период у нас 7540 отмечено государственными наградами бойцов", - сказал Кадыров на встрече с президентом.
https://ria.ru/20250507/putin-2015641152.html
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рамзан кадыров, россия, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО
Кадыров: в зону СВО отправились более 50 тысяч бойцов из Чечни