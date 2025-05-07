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Кадыров получил награду Федерального казначейства - РИА Новости, 07.05.2025
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14:22 07.05.2025 (обновлено: 14:23 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html
Кадыров получил награду Федерального казначейства
Кадыров получил награду Федерального казначейства - РИА Новости, 07.05.2025
Кадыров получил награду Федерального казначейства
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:22:00+03:00
2025-05-07T14:23:00+03:00
рамзан кадыров
общество
россия
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова. "Встретился с… заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства - медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почётной грамотой Главы ЧР", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. На встрече, по словам Кадырова, также обсуждался ряд актуальных вопросов касательно деятельности региональных ведомств и эффективного управления бюджетными средствами на территории региона.
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рамзан кадыров, общество, россия
Рамзан Кадыров, Общество, Россия
Кадыров получил награду Федерального казначейства

Кадыров получил награду Федерального казначейства — медаль имени Татаринова

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова.
"Встретился с… заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства - медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почётной грамотой Главы ЧР", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале.
На встрече, по словам Кадырова, также обсуждался ряд актуальных вопросов касательно деятельности региональных ведомств и эффективного управления бюджетными средствами на территории региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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