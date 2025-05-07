https://ria.ru/20250507/kadyrov-2015540278.html

Кадыров получил награду Федерального казначейства

Кадыров получил награду Федерального казначейства - РИА Новости, 07.05.2025

Кадыров получил награду Федерального казначейства

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:22:00+03:00

2025-05-07T14:22:00+03:00

2025-05-07T14:23:00+03:00

рамзан кадыров

общество

россия

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ГРОЗНЫЙ, 7 мая - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил награду Федерального казначейства - медаль имени Татаринова. "Встретился с… заместителем руководителя Федерального казначейства Эли Исаевым… Было очень приятно получить из рук Эли Исаева ведомственную награду Федерального казначейства - медаль имени В.А. Татаринова. Я в свою очередь наградил Эли Абубакаровича Почётной грамотой Главы ЧР", - сообщил глава республики в своем Telegram-канале. На встрече, по словам Кадырова, также обсуждался ряд актуальных вопросов касательно деятельности региональных ведомств и эффективного управления бюджетными средствами на территории региона.

https://ria.ru/20250506/kadyrov-2015323011.html

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рамзан кадыров, общество, россия