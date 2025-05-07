В Уфе простились с депутатом Госдумы Качкаевым
В Уфе простились с бывшим мэром Качкаевым, умершим на 74-м году жизни
Павел Качкаев. Архивное фото
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УФА, 7 мая - РИА Новости. Политики и уфимцы попрощались с депутатом Госдумы, бывшим уфимским мэром Павлом Качкаевым, который скончался на 74-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости.
Политик скончался 5 мая.
Церемония прощания с государственным и общественным деятелем, депутатом Государственной думы, первым заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Качкаевым состоялась в здании парламента Башкирии в Уфе. Попрощаться с политиком пришли региональные и городские чиновники, представители религиозных и общественных организаций, горожане, друзья и близкие.
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"Он был очень деятельным государственным деятелем. Он всю свою жизнь посвятил муниципальной, государственной службе, его главная заслуга - это была народная любовь. Любили его не только уфимцы, но и другие жители Башкирии", - сказал глава региона Радий Хабиров на траурном митинге.
Он отметил, что его уважали в том числе за его отношение к семье. Хабиров принёс соболезнования родным политика.
"Память его будет увековечена, в ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - добавил глава региона.
Политика похоронят на Южном кладбище Уфы.
Качкаев был избран по одномандатному округу №3 (Уфимский - Республика Башкортостан), являлся первым заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ. Качкаев был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы.