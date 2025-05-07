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В Уфе простились с депутатом Госдумы Качкаевым

В Уфе простились с депутатом Госдумы Качкаевым - РИА Новости, 07.05.2025

В Уфе простились с депутатом Госдумы Качкаевым

Политики и уфимцы попрощались с депутатом Госдумы, бывшим уфимским мэром Павлом Качкаевым, который скончался на 74-м году жизни, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:56:00+03:00

2025-05-07T09:56:00+03:00

2025-05-07T09:56:00+03:00

уфа

республика башкортостан

павел качкаев

радий хабиров

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УФА, 7 мая - РИА Новости. Политики и уфимцы попрощались с депутатом Госдумы, бывшим уфимским мэром Павлом Качкаевым, который скончался на 74-м году жизни, передает корреспондент РИА Новости. Политик скончался 5 мая. Церемония прощания с государственным и общественным деятелем, депутатом Государственной думы, первым заместителем председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павлом Качкаевым состоялась в здании парламента Башкирии в Уфе. Попрощаться с политиком пришли региональные и городские чиновники, представители религиозных и общественных организаций, горожане, друзья и близкие. "Он был очень деятельным государственным деятелем. Он всю свою жизнь посвятил муниципальной, государственной службе, его главная заслуга - это была народная любовь. Любили его не только уфимцы, но и другие жители Башкирии", - сказал глава региона Радий Хабиров на траурном митинге. Он отметил, что его уважали в том числе за его отношение к семье. Хабиров принёс соболезнования родным политика. "Память его будет увековечена, в ближайшее время я подпишу соответствующий указ", - добавил глава региона. Политика похоронят на Южном кладбище Уфы. Качкаев был избран по одномандатному округу №3 (Уфимский - Республика Башкортостан), являлся первым заместителем председателя комитета по строительству и ЖКХ. Качкаев был мэром Уфы с 2003 по 2011 годы.

уфа

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

уфа, республика башкортостан, павел качкаев, радий хабиров, госдума рф