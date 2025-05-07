Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом
Экс-главный раввин Израиля Лау: победа над нацизмом была возможна благодаря СССР
© AP Photo / Sebastian ScheinerВ Кнессете
© AP Photo / Sebastian Scheiner
В Кнессете. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший главный раввин Израиля Исраэль Меир Лау на торжественном мероприятии в израильском парламенте по случаю 80-й годовщины Великой Победы.
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"Мы можем вынести важнейший урок - победа стала возможна 80 лет назад благодаря взаимодействию мировых держав, которые не общались друг с другом. Крупнейший жертвенный вклад внесла тогда Советская Россия, включающий в том числе около четверти миллиона погибших евреев, сражавшихся в Красной Армии", - заявил Лау.
Лау, говоря о ключевой роли единства перед лицом общей угрозы, напомнил о том, как Дуайт Эйзенхаур, командовавший в годы Второй мировой войны объединенными силами в Европе, взаимодействовал с выдающимися советскими полководцами.
Выступая перед участниками памятного мероприятия, Лау вспомнил о том, как советский солдат Федор Михальченко спас его в концлагере Бухенвальд, когда тот был 8-летним мальчишкой.
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"Я обязан своей жизнью в лагере русскому солдату Федору Михальченко. Я пытался найти его, пока он был жив, но, к сожалению, мне это не удалось. Я принимал членов его семьи в Израиле и вписал его имя в список Праведников народов мира в "Яд Вашем", чтобы увековечить его память", - заявил Лау.
В мероприятии в кнессете по случаю 80-летя Великой Победы приняли участие десятки высокопоставленных израильских депутатов, политиков и министров.