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Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:55 07.05.2025 (обновлено: 01:17 08.05.2025)
https://ria.ru/20250507/izrail-2015712174.html
Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом
Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом - РИА Новости, 08.05.2025
Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом
Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-07T23:55:00+03:00
2025-05-08T01:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
израиль
германия
ссср
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший главный раввин Израиля Исраэль Меир Лау на торжественном мероприятии в израильском парламенте по случаю 80-й годовщины Великой Победы. "Мы можем вынести важнейший урок - победа стала возможна 80 лет назад благодаря взаимодействию мировых держав, которые не общались друг с другом. Крупнейший жертвенный вклад внесла тогда Советская Россия, включающий в том числе около четверти миллиона погибших евреев, сражавшихся в Красной Армии", - заявил Лау. Лау, говоря о ключевой роли единства перед лицом общей угрозы, напомнил о том, как Дуайт Эйзенхаур, командовавший в годы Второй мировой войны объединенными силами в Европе, взаимодействовал с выдающимися советскими полководцами. "Они (Красная армия - ред.) освободили не только Освенцим, но и всю Польшу и большую часть Европы", - констатировал религиозный деятель Израиля. Выступая перед участниками памятного мероприятия, Лау вспомнил о том, как советский солдат Федор Михальченко спас его в концлагере Бухенвальд, когда тот был 8-летним мальчишкой. "Я обязан своей жизнью в лагере русскому солдату Федору Михальченко. Я пытался найти его, пока он был жив, но, к сожалению, мне это не удалось. Я принимал членов его семьи в Израиле и вписал его имя в список Праведников народов мира в "Яд Вашем", чтобы увековечить его память", - заявил Лау. В мероприятии в кнессете по случаю 80-летя Великой Победы приняли участие десятки высокопоставленных израильских депутатов, политиков и министров.
https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html
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в мире, израиль, германия, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Израиль, Германия, СССР, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом

Экс-главный раввин Израиля Лау: победа над нацизмом была возможна благодаря СССР

© AP Photo / Sebastian ScheinerВ Кнессете
В Кнессете - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner
В Кнессете. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший главный раввин Израиля Исраэль Меир Лау на торжественном мероприятии в израильском парламенте по случаю 80-й годовщины Великой Победы.
«
"Мы можем вынести важнейший урок - победа стала возможна 80 лет назад благодаря взаимодействию мировых держав, которые не общались друг с другом. Крупнейший жертвенный вклад внесла тогда Советская Россия, включающий в том числе около четверти миллиона погибших евреев, сражавшихся в Красной Армии", - заявил Лау.
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13 марта, 17:52
Лау, говоря о ключевой роли единства перед лицом общей угрозы, напомнил о том, как Дуайт Эйзенхаур, командовавший в годы Второй мировой войны объединенными силами в Европе, взаимодействовал с выдающимися советскими полководцами.
"Они (Красная армия - ред.) освободили не только Освенцим, но и всю Польшу и большую часть Европы", - констатировал религиозный деятель Израиля.
Выступая перед участниками памятного мероприятия, Лау вспомнил о том, как советский солдат Федор Михальченко спас его в концлагере Бухенвальд, когда тот был 8-летним мальчишкой.
«
"Я обязан своей жизнью в лагере русскому солдату Федору Михальченко. Я пытался найти его, пока он был жив, но, к сожалению, мне это не удалось. Я принимал членов его семьи в Израиле и вписал его имя в список Праведников народов мира в "Яд Вашем", чтобы увековечить его память", - заявил Лау.
В мероприятии в кнессете по случаю 80-летя Великой Победы приняли участие десятки высокопоставленных израильских депутатов, политиков и министров.
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