https://ria.ru/20250507/izrail-2015712174.html

Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом

Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом - РИА Новости, 08.05.2025

Экс-главный раввин Израиля рассказал о вкладе СССР в победу над нацизмом

Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-07T23:55:00+03:00

2025-05-07T23:55:00+03:00

2025-05-08T01:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

израиль

германия

ссср

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Победа над нацистской Германией была достигнута благодаря взаимодействию великих держав и ключевому жертвенному вкладу, который сделал СССР, заявил бывший главный раввин Израиля Исраэль Меир Лау на торжественном мероприятии в израильском парламенте по случаю 80-й годовщины Великой Победы. "Мы можем вынести важнейший урок - победа стала возможна 80 лет назад благодаря взаимодействию мировых держав, которые не общались друг с другом. Крупнейший жертвенный вклад внесла тогда Советская Россия, включающий в том числе около четверти миллиона погибших евреев, сражавшихся в Красной Армии", - заявил Лау. Лау, говоря о ключевой роли единства перед лицом общей угрозы, напомнил о том, как Дуайт Эйзенхаур, командовавший в годы Второй мировой войны объединенными силами в Европе, взаимодействовал с выдающимися советскими полководцами. "Они (Красная армия - ред.) освободили не только Освенцим, но и всю Польшу и большую часть Европы", - констатировал религиозный деятель Израиля. Выступая перед участниками памятного мероприятия, Лау вспомнил о том, как советский солдат Федор Михальченко спас его в концлагере Бухенвальд, когда тот был 8-летним мальчишкой. "Я обязан своей жизнью в лагере русскому солдату Федору Михальченко. Я пытался найти его, пока он был жив, но, к сожалению, мне это не удалось. Я принимал членов его семьи в Израиле и вписал его имя в список Праведников народов мира в "Яд Вашем", чтобы увековечить его память", - заявил Лау. В мероприятии в кнессете по случаю 80-летя Великой Победы приняли участие десятки высокопоставленных израильских депутатов, политиков и министров.

https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html

https://ria.ru/20250507/izrail-2015560704.html

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германия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, германия, ссср, 80-летие победы в великой отечественной войне