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Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве
Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве
Израиль чтит вклад Красной армии в победу на нацистской Германией, так как эта победа в том числе спасла и еврейский народ, поэтому на параде на Красной площади РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:06:00+03:00
2025-05-07T15:06:00+03:00
2025-05-07T15:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
израиль
москва
россия
биньямин нетаньяху
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Израиль чтит вклад Красной армии в победу на нацистской Германией, так как эта победа в том числе спасла и еврейский народ, поэтому на параде на Красной площади в Москве 9 мая будет присутствовать делегация ветеранов из еврейского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."Я поговорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я поздравил его с победой над нацистами 80 лет назад. Я сказал, что очень ценю вклад Красной армии в победу над нацистскими чудовищами... Сотни тысяч героических еврейских бойцов помогли принести эту победу, которая спасла еврейский народ. Мы направляем делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Это отражает наш вклад в наше собственное спасение", - заявил израильский премьер в видеоролике, распространенном в его Telegram-канале.Во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, подчеркнув решающий вклад Красной армии в разгром нацизма.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. По его словам, ожидается также присутствие представителей оборонных ведомств 34 стран и ветеранов из ряда зарубежных стран.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html
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в мире, израиль, москва, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Израиль, Москва, Россия, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве
Нетаньяху: Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Израиль чтит вклад Красной армии в победу на нацистской Германией, так как эта победа в том числе спасла и еврейский народ, поэтому на параде на Красной площади в Москве 9 мая будет присутствовать делегация ветеранов из еврейского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху.
"Я поговорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я поздравил его с победой над нацистами 80 лет назад. Я сказал, что очень ценю вклад Красной армии в победу над нацистскими чудовищами... Сотни тысяч героических еврейских бойцов помогли принести эту победу, которая спасла еврейский народ. Мы направляем делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Это отражает наш вклад в наше собственное спасение", - заявил израильский премьер в видеоролике, распространенном в его Telegram-канале.
Во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, подчеркнув решающий вклад Красной армии в разгром нацизма.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. По его словам, ожидается также присутствие представителей оборонных ведомств 34 стран и ветеранов из ряда зарубежных стран.