https://ria.ru/20250507/izrail-2015560704.html

Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве

Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Израиль направит делегацию ветеранов на парад Победы в Москве

Израиль чтит вклад Красной армии в победу на нацистской Германией, так как эта победа в том числе спасла и еврейский народ, поэтому на параде на Красной площади РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:06:00+03:00

2025-05-07T15:06:00+03:00

2025-05-07T15:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

израиль

москва

россия

биньямин нетаньяху

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мая - РИА Новости. Израиль чтит вклад Красной армии в победу на нацистской Германией, так как эта победа в том числе спасла и еврейский народ, поэтому на параде на Красной площади в Москве 9 мая будет присутствовать делегация ветеранов из еврейского государства, заявил премьер Биньямин Нетаньяху."Я поговорил с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Я поздравил его с победой над нацистами 80 лет назад. Я сказал, что очень ценю вклад Красной армии в победу над нацистскими чудовищами... Сотни тысяч героических еврейских бойцов помогли принести эту победу, которая спасла еврейский народ. Мы направляем делегацию ветеранов на парад на Красной площади. Это отражает наш вклад в наше собственное спасение", - заявил израильский премьер в видеоролике, распространенном в его Telegram-канале.Во вторник президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре обменялись теплыми поздравлениями по случаю 80-летнего юбилея Великой Победы, подчеркнув решающий вклад Красной армии в разгром нацизма.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне глав 29 государств. По его словам, ожидается также присутствие представителей оборонных ведомств 34 стран и ветеранов из ряда зарубежных стран.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html

https://ria.ru/20250507/mongoliya-2015517362.html

израиль

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, москва, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне