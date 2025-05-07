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При ударах Израиля по Газе погибли 36 человек
При ударах Израиля по Газе погибли 36 человек - РИА Новости, 07.05.2025
При ударах Израиля по Газе погибли 36 человек
Почти 40 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа с утра среды, не менее 19 из них стали жертвами ударов по школе в городе Газа, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:34:00+03:00
2025-05-07T14:34:00+03:00
2025-05-07T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Почти 40 человек погибли в результате ударов Израиля по сектору Газа с утра среды, не менее 19 из них стали жертвами ударов по школе в городе Газа, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на палестинские медицинские источники. "В результате ударов Израиля по сектору Газа с утра среды погибли 36 человек", - сообщили источники. По данным корреспондента телеканала, бомбардировкам дважды подверглась школа на востоке города Газа, жертвами ударов стали не менее 19 человек. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 2,5 тысяч человек, пострадали более 6,7 тысячи. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, цены на нефть, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При ударах Израиля по Газе погибли 36 человек
Al-Jazeera: при ударах Израиля по Газе с утра среды погибли 36 человек