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Ивлеева покинула компанию, где была основным владельцем - РИА Новости, 07.05.2025
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Шоубиз
 
15:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ivleeva-2015566483.html
Ивлеева покинула компанию, где была основным владельцем
Ивлеева покинула компанию, где была основным владельцем - РИА Новости, 07.05.2025
Ивлеева покинула компанию, где была основным владельцем
Блогер Анастасия Ивлеева больше не находится в составе учредителей компании "Коленки пчелы", производящей безалкогольные напитки, где Ивлеева была основным... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:25:00+03:00
2025-05-07T15:25:00+03:00
шоубиз
анастасия ивлеева
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева больше не находится в составе учредителей компании "Коленки пчелы", производящей безалкогольные напитки, где Ивлеева была основным владельцем, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости. По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Коленки пчелы" Ивлеевой ранее принадлежало 45%. Остальные доли остаются поровну распределенными между Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым – по 27,5%. Блогер создала компанию в феврале 2021 года. В материалах "Контур.Фокуса" также отмечается, что чистый убыток фирмы на конец 2024 года составил 428 тысяч рублей. Кроме того, компания имеет 5 арбитражных дел на общую сумму 4 миллиона рублей. В частности, согласно материалам арбитражного суда, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, компания получила иски от четырех транспортных компаний на общую сумму более 2,5 миллиона рублей. Самый крупный иск к ООО "Коленки пчелы" – на сумму более 1,7 миллиона рублей – предъявило московское ООО "Альянслогистик". Он поступил в суд 1 апреля и пока оставлен без движения из-за неправильной уплаты госпошлины. Недавно, 21 апреля и 17 апреля, поступили также иски от ООО "Обоз Диджитал" и ООО "ТЛК Трансгрупп" - на 443 тысячи и 289 тысяч рублей соответственно. Эти иски пока не приняты к рассмотрению. Наконец, иск ООО "Нижегородский экспресс" на 104 тысячи рублей, поданный в марте, рассматривается сейчас судом в упрощенном порядке.
https://ria.ru/20250310/sud-2004158255.html
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анастасия ивлеева, россия
Шоубиз, Анастасия Ивлеева, Россия
Ивлеева покинула компанию, где была основным владельцем

Блогер Ивлеева вышла из состава учредителей компании "Коленки пчелы"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анастасия Ивлеева . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Блогер Анастасия Ивлеева больше не находится в составе учредителей компании "Коленки пчелы", производящей безалкогольные напитки, где Ивлеева была основным владельцем, свидетельствуют данные сервиса автоматической проверки контрагентов "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Коленки пчелы" Ивлеевой ранее принадлежало 45%. Остальные доли остаются поровну распределенными между Виталиусом Паулюсом и Алексеем Клочковым – по 27,5%. Блогер создала компанию в феврале 2021 года.
Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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В материалах "Контур.Фокуса" также отмечается, что чистый убыток фирмы на конец 2024 года составил 428 тысяч рублей. Кроме того, компания имеет 5 арбитражных дел на общую сумму 4 миллиона рублей.
В частности, согласно материалам арбитражного суда, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости, компания получила иски от четырех транспортных компаний на общую сумму более 2,5 миллиона рублей.
Самый крупный иск к ООО "Коленки пчелы" – на сумму более 1,7 миллиона рублей – предъявило московское ООО "Альянслогистик". Он поступил в суд 1 апреля и пока оставлен без движения из-за неправильной уплаты госпошлины.
Недавно, 21 апреля и 17 апреля, поступили также иски от ООО "Обоз Диджитал" и ООО "ТЛК Трансгрупп" - на 443 тысячи и 289 тысяч рублей соответственно. Эти иски пока не приняты к рассмотрению. Наконец, иск ООО "Нижегородский экспресс" на 104 тысячи рублей, поданный в марте, рассматривается сейчас судом в упрощенном порядке.
Телеведущая Анастасия Ивлеева - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Ивлеева заявила о проникновении неизвестного в ее дом
30 декабря 2024, 17:10
 
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