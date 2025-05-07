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В Лапландии упал финский истребитель

В Лапландии упал финский истребитель - РИА Новости, 07.05.2025

В Лапландии упал финский истребитель

Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet упал в районе аэропорта в Лапландии, пилот катапультировался, сообщают в среду финские ВВС. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:35:00+03:00

2025-05-07T11:35:00+03:00

2025-05-07T11:48:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet упал в районе аэропорта в Лапландии, пилот катапультировался, сообщают в среду финские ВВС."Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми (в Лапландии - ред.). Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250504/samolet-2014830968.html

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Варвара Скокшина

лапландия, финляндия, f/a-18, в мире