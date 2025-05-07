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В Лапландии упал финский истребитель - РИА Новости, 07.05.2025
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11:35 07.05.2025 (обновлено: 11:48 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/istrebitel-2015487061.html
В Лапландии упал финский истребитель
В Лапландии упал финский истребитель - РИА Новости, 07.05.2025
В Лапландии упал финский истребитель
Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet упал в районе аэропорта в Лапландии, пилот катапультировался, сообщают в среду финские ВВС. РИА Новости, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet упал в районе аэропорта в Лапландии, пилот катапультировался, сообщают в среду финские ВВС."Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми (в Лапландии - ред.). Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили", - говорится в сообщении.
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лапландия, финляндия, f/a-18, в мире
Лапландия, Финляндия, F/A-18, В мире
В Лапландии упал финский истребитель

В Лапландии упал финский истребитель, пилот катапультировался

© Getty Images / Ian HitchcockИстребитель F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Ian Hitchcock
Истребитель F/A-18 Hornet. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet упал в районе аэропорта в Лапландии, пилот катапультировался, сообщают в среду финские ВВС.
"Истребитель ВВС Финляндии F/A-18 Hornet потерпел крушение в Рованиеми 7 мая около 11 часов. Самолет упал в районе аэропорта Рованиеми (в Лапландии - ред.). Пилот спасся, катапультировавшись, его обнаружили", - говорится в сообщении.
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ЛапландияФинляндияF/A-18В мире
 
 
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