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В Иркутске осудили группу из 23 наркоторговцев - РИА Новости, 07.05.2025
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17:55 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/irkutsk-2015633526.html
В Иркутске осудили группу из 23 наркоторговцев
В Иркутске осудили группу из 23 наркоторговцев - РИА Новости, 07.05.2025
В Иркутске осудили группу из 23 наркоторговцев
Группа наркоторговцев из 23 человек осуждена в Иркутске на сроки от 3 до 16 лет колонии за участие в преступном сообществе, сбыт, приобретение и хранение... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:55:00+03:00
2025-05-07T17:55:00+03:00
происшествия
иркутск
россия
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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Группа наркоторговцев из 23 человек осуждена в Иркутске на сроки от 3 до 16 лет колонии за участие в преступном сообществе, сбыт, приобретение и хранение наркотиков, а также причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Иркутская областная прокуратура. По данным ГУМВД региона, участники преступной группы, задержанные в 2020 и 2021 годах, занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах Приангарья через интернет-магазин и сеть тайников-закладок. Структура криминальной группы делилась на отдел поддержки, отдел кадров, отдел безопасности, финансовый отдел, силовой блок и отдел логистики. "Кадровики" искали потенциальных работников в социальных сетях и мессенджерах. После чего так называемые "мукомолы" занимались проверкой кандидатов. За соблюдением дисциплины следил "силовой блок", нарушителей избивали, снимая происходящее на видео. У преступников во время обысков было изъято около 3,5 килограмма запрещенных веществ. Следователи установили свыше 100 эпизодов преступлений, ими были допрошены более 300 свидетелей, проведены 80 экспертиз. "Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 23 участников преступного сообщества. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил участников сообщества к лишению свободы на срок от 3 до 16 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год каждому", - говорится в сообщении. В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20250506/sud-2015399925.html
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происшествия, иркутск, россия
Происшествия, Иркутск, Россия
В Иркутске осудили группу из 23 наркоторговцев

В Иркутске 23 наркоторговца получили от трех до 16 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Группа наркоторговцев из 23 человек осуждена в Иркутске на сроки от 3 до 16 лет колонии за участие в преступном сообществе, сбыт, приобретение и хранение наркотиков, а также причинение тяжкого вреда здоровью, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным ГУМВД региона, участники преступной группы, задержанные в 2020 и 2021 годах, занимались организацией поставок и распространением наркотиков в крупных городах Приангарья через интернет-магазин и сеть тайников-закладок. Структура криминальной группы делилась на отдел поддержки, отдел кадров, отдел безопасности, финансовый отдел, силовой блок и отдел логистики. "Кадровики" искали потенциальных работников в социальных сетях и мессенджерах. После чего так называемые "мукомолы" занимались проверкой кандидатов. За соблюдением дисциплины следил "силовой блок", нарушителей избивали, снимая происходящее на видео.
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У преступников во время обысков было изъято около 3,5 килограмма запрещенных веществ. Следователи установили свыше 100 эпизодов преступлений, ими были допрошены более 300 свидетелей, проведены 80 экспертиз.
"Октябрьский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 23 участников преступного сообщества. С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил участников сообщества к лишению свободы на срок от 3 до 16 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год каждому", - говорится в сообщении.
В отношении организатора уголовное дело выделено в отдельное производство.
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