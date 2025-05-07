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В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
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10:47 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/irkutsk-2015469551.html
В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву
В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву
В Иркутске задержан вылет ряда рейсов в связи с введением плана "Ковер" в аэропортах Москвы, соблюдение прав пассажиров контролируется прокуратурой, сообщил РИА РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:47:00+03:00
2025-05-07T10:47:00+03:00
москва
иркутск
улан-удэ
s7 airlines
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. В Иркутске задержан вылет ряда рейсов в связи с введением плана "Ковер" в аэропортах Москвы, соблюдение прав пассажиров контролируется прокуратурой, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным онлайн-табло, в аэропорту Иркутска задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3018 - Москва (Домодедово) до 21.30 (02.30 мск), S7-3022 - Москва (Домодедово) до 18.00 (23.00 мск), SU1563 - Москва (Шереметьево) до 18.20 (23.20 мск), SU-1425 - Москва (Шереметьево) до 20.15 (01.15 мск). "Вылет рейсов перенесен, так как в аэропортах Москвы вводился план "Ковер". В расписание были внесены корректировки. Транспортными прокуратурами осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. Организован личный прием граждан. В основном, пассажиры местные, о переносе рейсов они проинформированы. Все направились по домам. Иногородним пассажирам предоставлены места для проживания и питание", - сказал представитель прокуратуры. Он отметил, что в аэропорту Улан-Удэ также задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3032 (Домодедово) перенесен на 21.00 (02.00 мск), S7-3034 (Домодедово) - на 22.50 (03.50 мск).
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
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москва
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москва, иркутск, улан-удэ, s7 airlines, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Москва, Иркутск, Улан-Удэ, S7 Airlines, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву

В Иркутске задержали рейсы из-за ввода плана "Ковер" в аэропортах Москвы

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта в Иркутске
Здание аэропорта в Иркутске - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Здание аэропорта в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. В Иркутске задержан вылет ряда рейсов в связи с введением плана "Ковер" в аэропортах Москвы, соблюдение прав пассажиров контролируется прокуратурой, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По данным онлайн-табло, в аэропорту Иркутска задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3018 - Москва (Домодедово) до 21.30 (02.30 мск), S7-3022 - Москва (Домодедово) до 18.00 (23.00 мск), SU1563 - Москва (Шереметьево) до 18.20 (23.20 мск), SU-1425 - Москва (Шереметьево) до 20.15 (01.15 мск).
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"Вылет рейсов перенесен, так как в аэропортах Москвы вводился план "Ковер". В расписание были внесены корректировки. Транспортными прокуратурами осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. Организован личный прием граждан. В основном, пассажиры местные, о переносе рейсов они проинформированы. Все направились по домам. Иногородним пассажирам предоставлены места для проживания и питание", - сказал представитель прокуратуры.
Он отметил, что в аэропорту Улан-Удэ также задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3032 (Домодедово) перенесен на 21.00 (02.00 мск), S7-3034 (Домодедово) - на 22.50 (03.50 мск).
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