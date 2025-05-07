https://ria.ru/20250507/irkutsk-2015469551.html

В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву

В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

В Иркутске задержали вылет рейсов в Москву

В Иркутске задержан вылет ряда рейсов в связи с введением плана "Ковер" в аэропортах Москвы, соблюдение прав пассажиров контролируется прокуратурой, сообщил РИА РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:47:00+03:00

2025-05-07T10:47:00+03:00

2025-05-07T10:47:00+03:00

москва

иркутск

улан-удэ

s7 airlines

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. В Иркутске задержан вылет ряда рейсов в связи с введением плана "Ковер" в аэропортах Москвы, соблюдение прав пассажиров контролируется прокуратурой, сообщил РИА Новости представитель Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным онлайн-табло, в аэропорту Иркутска задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3018 - Москва (Домодедово) до 21.30 (02.30 мск), S7-3022 - Москва (Домодедово) до 18.00 (23.00 мск), SU1563 - Москва (Шереметьево) до 18.20 (23.20 мск), SU-1425 - Москва (Шереметьево) до 20.15 (01.15 мск). "Вылет рейсов перенесен, так как в аэропортах Москвы вводился план "Ковер". В расписание были внесены корректировки. Транспортными прокуратурами осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров. Организован личный прием граждан. В основном, пассажиры местные, о переносе рейсов они проинформированы. Все направились по домам. Иногородним пассажирам предоставлены места для проживания и питание", - сказал представитель прокуратуры. Он отметил, что в аэропорту Улан-Удэ также задержаны вылеты утренних рейсов в Москву: S7-3032 (Домодедово) перенесен на 21.00 (02.00 мск), S7-3034 (Домодедово) - на 22.50 (03.50 мск).

https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html

https://ria.ru/20250507/samara-2015464548.html

москва

иркутск

улан-удэ

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москва, иркутск, улан-удэ, s7 airlines, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)