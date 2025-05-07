Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/internet-2015695859.html
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета
Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:41:00+03:00
2025-05-07T21:41:00+03:00
общество
технологии
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. "В праздничные дни, в особенности 9 мая, возможны ухудшения в работе мобильного интернета на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении. Ранее власти соседних Мордовии и Чувашии предупредили, что в регионах возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности.
https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, нижегородская область
Общество, Технологии, Нижегородская область
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета

В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета 9 мая

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона.
"В праздничные дни, в особенности 9 мая, возможны ухудшения в работе мобильного интернета на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении.
Ранее власти соседних Мордовии и Чувашии предупредили, что в регионах возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности.
Мужчина идет по улице - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Песков призвал с пониманием относиться к ограничениям в работе связи
Вчера, 12:42
 
ОбществоТехнологииНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала