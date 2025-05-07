https://ria.ru/20250507/internet-2015695859.html
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета
Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:41:00+03:00
2025-05-07T21:41:00+03:00
2025-05-07T21:41:00+03:00
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. "В праздничные дни, в особенности 9 мая, возможны ухудшения в работе мобильного интернета на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении. Ранее власти соседних Мордовии и Чувашии предупредили, что в регионах возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности.
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общество, технологии, нижегородская область
Общество, Технологии, Нижегородская область
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета
В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета 9 мая