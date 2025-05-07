https://ria.ru/20250507/internet-2015695859.html

В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета

В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета - РИА Новости, 07.05.2025

В Нижегородской области могут ограничить работу мобильного интернета

Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:41:00+03:00

2025-05-07T21:41:00+03:00

2025-05-07T21:41:00+03:00

общество

технологии

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета возможны в Нижегородской области в День Победы, сообщили в Минцифры региона. "В праздничные дни, в особенности 9 мая, возможны ухудшения в работе мобильного интернета на территории Нижегородской области", - говорится в сообщении. Ранее власти соседних Мордовии и Чувашии предупредили, что в регионах возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета) из-за мер безопасности.

https://ria.ru/20250507/peskov-2015511265.html

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общество, технологии, нижегородская область