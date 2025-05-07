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В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:01 07.05.2025 (обновлено: 15:50 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/indoneziya-2015431546.html
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы
Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:01:00+03:00
2025-05-07T15:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
индонезия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. В память о павших за свободу Отечества на территории жилого городка посольства России было посажено дерево авокадо. В мероприятии приняли участие посол России в Индонезии Сергей Толченов и сотрудники посольства Российской Федерации."У нас появилась идея здесь, на территории жилого городка посольства, сделать Сад памяти. И вот сегодня в нем появилось первое дерево. Мы надеемся, что через несколько лет здесь будет роща деревьев, которые будут посвящены Победе, и это смогут увидеть будущие сотрудники нашего посольства", — заявил Толченов агентству. Глава дипмиссии добавил, что ежегодная посадка деревьев станет хорошей традицией, а они сами будут живой памятью о великом Дне Победы. Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
https://ria.ru/20250507/zorge-2015431387.html
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россия, индонезия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Индонезия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы

В столице Индонезии Джакарте прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы

© РИА НовостиВ Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы
В Индонезии прошла акция Сад памяти в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
В Индонезии прошла акция "Сад памяти" в честь 80-летия Победы
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ДЖАКАРТА, 7 мая — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в индонезийской столице Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
В память о павших за свободу Отечества на территории жилого городка посольства России было посажено дерево авокадо.
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Вчера, 04:59
В мероприятии приняли участие посол России в Индонезии Сергей Толченов и сотрудники посольства Российской Федерации.
"У нас появилась идея здесь, на территории жилого городка посольства, сделать Сад памяти. И вот сегодня в нем появилось первое дерево. Мы надеемся, что через несколько лет здесь будет роща деревьев, которые будут посвящены Победе, и это смогут увидеть будущие сотрудники нашего посольства", — заявил Толченов агентству.
Глава дипмиссии добавил, что ежегодная посадка деревьев станет хорошей традицией, а они сами будут живой памятью о великом Дне Победы.
Международный проект "Сад памяти" реализуется по поручению президента России Владимира Путина, который в 2020 году высадил памятное дерево на территории Ржевского мемориала. Главная цель масштабной эколого-патриотической акции — ежегодная высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. За пять лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран мира, которые совместными усилиями высадили свыше 130 миллионов деревьев.
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