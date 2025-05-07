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Индия заявила о 15 погибших после ударов пакистанской армии

Индия заявила о 15 погибших после ударов пакистанской армии - РИА Новости, 07.05.2025

Индия заявила о 15 погибших после ударов пакистанской армии

Число погибших в результате обстрела Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 15, сообщает издание India Today со... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:06:00+03:00

2025-05-07T20:06:00+03:00

2025-05-07T20:06:00+03:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 15, сообщает издание India Today со ссылкой на источники в армии Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Позже власти Индии сообщили, что в ответ на удар по местам обитания террористов Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмир. Минобороны Индии утром в среду сообщало, что минимум 11 мирных жителя погибли в результате обстрела. "Пакистанская армия начала артиллерийский обстрел и нанесла удары по гражданским районам в Пунче и Тангдаре в Джамму и Кашмире со вчерашнего вечера. Источники в обороне сообщили, что в результате этой атаки погибло пятнадцать мирных жителей, а 43 получили ранения", - сообщает издание. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015670139.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане