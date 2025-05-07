https://ria.ru/20250507/indiya-2015547200.html

Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии

Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии - РИА Новости, 07.05.2025

Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии

Число погибших при обстреле Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 11 человек, сообщил изданию Deccan Herald старший РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:40:00+03:00

2025-05-07T14:40:00+03:00

2025-05-07T16:53:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Число погибших при обстреле Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 11 человек, сообщил изданию Deccan Herald старший офицер полиции округа Пунч в Джамму и Кашмире."По меньшей мере 11 мирных жителей были убиты и 43 ранены, когда пакистанская армия прибегла к интенсивному артиллерийскому обстрелу вдоль линии контроля в округе Пунч в среду утром, вскоре после того, как Индия нанесла точечные удары по девяти объектам террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире, чтобы отомстить за теракт 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек", — уточнил он.Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, атакованы девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.Позже в Нью-Дели сообщили, что в ответ Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмире. Минобороны Индии утром сообщало, что минимум три мирных жителя погибли в результате обстрела. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что располагают доказательствами о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба"*. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также подчеркнули, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвали удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015461183.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015466174.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане