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Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии - РИА Новости, 07.05.2025
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14:40 07.05.2025 (обновлено: 16:53 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/indiya-2015547200.html
Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии
Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии - РИА Новости, 07.05.2025
Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии
Число погибших при обстреле Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 11 человек, сообщил изданию Deccan Herald старший РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:40:00+03:00
2025-05-07T16:53:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Число погибших при обстреле Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 11 человек, сообщил изданию Deccan Herald старший офицер полиции округа Пунч в Джамму и Кашмире.&quot;По меньшей мере 11 мирных жителей были убиты и 43 ранены, когда пакистанская армия прибегла к интенсивному артиллерийскому обстрелу вдоль линии контроля в округе Пунч в среду утром, вскоре после того, как Индия нанесла точечные удары по девяти объектам террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире, чтобы отомстить за теракт 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек&quot;, — уточнил он.Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, атакованы девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны. В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.Позже в Нью-Дели сообщили, что в ответ Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмире. Минобороны Индии утром сообщало, что минимум три мирных жителя погибли в результате обстрела. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что располагают доказательствами о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба"*. Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также подчеркнули, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвали удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015461183.html
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В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
Индия заявила о 11 погибших после ударов пакистанской армии

Полиция в Индии сообщила о 11 погибших после ударов пакистанской армии

© РИА Новости / Идрис Мухамед | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Индии
Автомобиль скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая — РИА Новости. Число погибших при обстреле Пакистаном приграничных территорий Индии после начала операции "Синдур" выросло до 11 человек, сообщил изданию Deccan Herald старший офицер полиции округа Пунч в Джамму и Кашмире.
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"По меньшей мере 11 мирных жителей были убиты и 43 ранены, когда пакистанская армия прибегла к интенсивному артиллерийскому обстрелу вдоль линии контроля в округе Пунч в среду утром, вскоре после того, как Индия нанесла точечные удары по девяти объектам террористов в Пакистане и оккупированном Пакистаном Кашмире, чтобы отомстить за теракт 22 апреля в Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек", — уточнил он.

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Накануне вечером Минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур". В Нью-Дели уточнили, что военные нанесли удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана, атакованы девять целей, при этом среди них не было объектов армии соседней страны.
В свою очередь, власти исламской республики заявили, что Индия атаковала шесть населенных пунктов, погибли как минимум 24 мирных жителя, около 50 человек пострадали. Также в Исламабаде обвинили Нью-Дели в ударе по ГЭС в Кашмире.
При этом глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что ВВС исламской республики сбили пять индийских истребителей при отражении удара.
Позже в Нью-Дели сообщили, что в ответ Пакистан нанес артиллерийский удар по приграничным районам в Джамму и Кашмире. Минобороны Индии утром сообщало, что минимум три мирных жителя погибли в результате обстрела.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В Нью-Дели заявили, что располагают доказательствами о причастности пакистанской межведомственной разведки к нападению, совершенному террористической группировкой "Лашкар-э-Тайба"*.
Премьер исламской республики Шахбаз Шариф отверг эти обвинения. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по территории страны, заявил, что "безрассудные действия" Нью-Дели приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. В ведомстве также подчеркнули, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвали удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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