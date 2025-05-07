Рейтинг@Mail.ru
В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indiya-2015484091.html
В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов
В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов - РИА Новости, 07.05.2025
В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов
Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:24:00+03:00
2025-05-07T11:24:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014251492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b2d3c77171a87524386873f91e786be.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха. Глава региона отметил, что тщательно следит за ситуацией и что правительство Джамму и Кашмира готово к любому развитию событий. "Критически оценил ситуацию в приграничных районах союзной территории Джамму и Кашмир... Я также поручил заместителям комиссаров переместить деревенских жителей из уязвимых районов в более безопасные места, обеспечив для них проживание, питание, медицинскую помощь и транспортные услуги", - написал вице-губернатор на своей странице в соцсети X. Правительство региона обеспечит безопасность всех его граждан, подчеркнул он. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
https://ria.ru/20250507/indija-2015474145.html
https://ria.ru/20250506/pakistan-2015412650.html
пакистан
индия
кашмир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014251492_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_548ca86b816e641efbd4b99fc8fefaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов

В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов у границы с Пакистаном

© AP Photo / Channi AnandИндийские военные на окраине Джамму
Индийские военные на окраине Джамму - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
Индийские военные на окраине Джамму. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха.
Глава региона отметил, что тщательно следит за ситуацией и что правительство Джамму и Кашмира готово к любому развитию событий.
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана
Вчера, 10:48
"Критически оценил ситуацию в приграничных районах союзной территории Джамму и Кашмир... Я также поручил заместителям комиссаров переместить деревенских жителей из уязвимых районов в более безопасные места, обеспечив для них проживание, питание, медицинскую помощь и транспортные услуги", - написал вице-губернатор на своей странице в соцсети X.
Правительство региона обеспечит безопасность всех его граждан, подчеркнул он.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Индии заявили, что не атаковали военные объекты в Пакистане
6 мая, 23:58
 
В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала