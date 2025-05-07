https://ria.ru/20250507/indiya-2015484091.html

В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов

В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов - РИА Новости, 07.05.2025

В Джамму и Кашмире эвакуируют несколько районов

Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:24:00+03:00

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2025-05-07T11:24:00+03:00

в мире

пакистан

индия

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операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд районов индийского региона Джамму и Кашмир эвакуируют на фоне обострения конфликта с Пакистаном, заявил вице-губернатор региона Манодж Синха. Глава региона отметил, что тщательно следит за ситуацией и что правительство Джамму и Кашмира готово к любому развитию событий. "Критически оценил ситуацию в приграничных районах союзной территории Джамму и Кашмир... Я также поручил заместителям комиссаров переместить деревенских жителей из уязвимых районов в более безопасные места, обеспечив для них проживание, питание, медицинскую помощь и транспортные услуги", - написал вице-губернатор на своей странице в соцсети X. Правительство региона обеспечит безопасность всех его граждан, подчеркнул он. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.

https://ria.ru/20250507/indija-2015474145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане