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Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 07.05.2025
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10:18 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indiya-2015466174.html
Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном
Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 07.05.2025
Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном
Военная эскалация индо-пакистанского конфликта вплоть до угрозы ядерной войны не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада, подобные кризисы в прошлом... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:18:00+03:00
2025-05-07T10:18:00+03:00
в мире
пакистан
индия
исламабад
василий кашин
высшая школа экономики (вшэ)
операция синдур в пакистане
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военная эскалация индо-пакистанского конфликта вплоть до угрозы ядерной войны не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада, подобные кризисы в прошлом заканчивались возвратом в фазу политического противостояния, ведь страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, выразил РИА Новости мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "После обмена ударами все перейдет в фазу политического противостояния. Будет сохраняться высокий уровень напряженности. Неконтролируемая военная эскалация с выходом на угрозу ядерного конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, поэтому перспектив военной победы ни у одной из сторон нет", - сказал Кашин в беседе с агентством. Он указал, что подобные инциденты уже были, например, в 2019 году, когда индийские ВВС нанесли авиаудары по пакистанскому Балакоту. "Можно вспомнить обмен ударами после инцидента в Балакоте в 2019 году. Были и другие такие инциденты. Оба игрока довольно рациональны. Пока что все выглядит так, что после очередного обострения, обмена ударами... период военной напряженности завершится", - подчеркнул Кашин. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html
https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html
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в мире, пакистан, индия, исламабад, василий кашин, высшая школа экономики (вшэ), операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Исламабад, Василий Кашин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Операция Синдур в Пакистане
Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Кашин: угроза ядерной войны не отвечает интересам ни Индии, ни Пакистана

© AP Photo / K.M. ChaudaryИндийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военная эскалация индо-пакистанского конфликта вплоть до угрозы ядерной войны не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада, подобные кризисы в прошлом заканчивались возвратом в фазу политического противостояния, ведь страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, выразил РИА Новости мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
"После обмена ударами все перейдет в фазу политического противостояния. Будет сохраняться высокий уровень напряженности. Неконтролируемая военная эскалация с выходом на угрозу ядерного конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, поэтому перспектив военной победы ни у одной из сторон нет", - сказал Кашин в беседе с агентством.
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Он указал, что подобные инциденты уже были, например, в 2019 году, когда индийские ВВС нанесли авиаудары по пакистанскому Балакоту.
"Можно вспомнить обмен ударами после инцидента в Балакоте в 2019 году. Были и другие такие инциденты. Оба игрока довольно рациональны. Пока что все выглядит так, что после очередного обострения, обмена ударами... период военной напряженности завершится", - подчеркнул Кашин.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
* запрещенная в России террористическая организация
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В миреПакистанИндияИсламабадВасилий КашинВысшая школа экономики (ВШЭ)Операция Синдур в Пакистане
 
 
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