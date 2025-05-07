https://ria.ru/20250507/indiya-2015466174.html

Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 07.05.2025

Эксперт оценил вероятность ядерной войны между Индией и Пакистаном

Военная эскалация индо-пакистанского конфликта вплоть до угрозы ядерной войны не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада, подобные кризисы в прошлом... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:18:00+03:00

2025-05-07T10:18:00+03:00

2025-05-07T10:18:00+03:00

в мире

пакистан

индия

исламабад

василий кашин

высшая школа экономики (вшэ)

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военная эскалация индо-пакистанского конфликта вплоть до угрозы ядерной войны не отвечает интересам ни Нью-Дели, ни Исламабада, подобные кризисы в прошлом заканчивались возвратом в фазу политического противостояния, ведь страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, выразил РИА Новости мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. "После обмена ударами все перейдет в фазу политического противостояния. Будет сохраняться высокий уровень напряженности. Неконтролируемая военная эскалация с выходом на угрозу ядерного конфликта не отвечает интересам ни одной из сторон. Страны находятся в ситуации взаимного ядерного сдерживания, поэтому перспектив военной победы ни у одной из сторон нет", - сказал Кашин в беседе с агентством. Он указал, что подобные инциденты уже были, например, в 2019 году, когда индийские ВВС нанесли авиаудары по пакистанскому Балакоту. "Можно вспомнить обмен ударами после инцидента в Балакоте в 2019 году. Были и другие такие инциденты. Оба игрока довольно рациональны. Пока что все выглядит так, что после очередного обострения, обмена ударами... период военной напряженности завершится", - подчеркнул Кашин. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. В свою очередь премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.* запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250427/obmen-2013650184.html

https://ria.ru/20250429/ind-2014217098.html

пакистан

индия

исламабад

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в мире, пакистан, индия, исламабад, василий кашин, высшая школа экономики (вшэ), операция синдур в пакистане