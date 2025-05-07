СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков
NDTV: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков
© AP Photo / M.D. MughalМесто ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
© AP Photo / M.D. Mughal
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник.
"Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам...", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правительстве.
Пакистан обвинил Индию в атаке на ГЭС
Вчера, 08:57
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.