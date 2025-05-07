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СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков - РИА Новости, 07.05.2025
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09:43 07.05.2025 (обновлено: 09:57 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/indiya-2015456691.html
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков
По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:43:00+03:00
2025-05-07T09:57:00+03:00
в мире
операция синдур в пакистане
пакистан
индия
кашмир
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник."Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам...", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правительстве.Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015448662.html
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в мире, операция синдур в пакистане, пакистан, индия, кашмир
В мире, Операция Синдур в Пакистане, Пакистан, Индия, Кашмир
СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков

NDTV: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 боевиков

© AP Photo / M.D. MughalМесто ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Место ракетного удара со стороны Индии недалеко от Музаффарабада, Пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. По меньшей мере 70 боевиков уничтожены в результате ударов Индии по территории Пакистана, утверждает в среду индийский телеканал NDTV со ссылкой на источник.
"Семьдесят террористов были уничтожены, когда Индия нанесла 24 ракетных удара по девяти точкам...", - сообщает телеканал со ссылкой на источники в правительстве.
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Вчера, 08:57
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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В миреОперация Синдур в ПакистанеПакистанИндияКашмир
 
 
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