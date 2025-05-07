https://ria.ru/20250507/indiya-2015446294.html

Глава МВД Индии назвал операцию "Синдур" ответом на теракт в Пахалгаме

Глава МВД Индии назвал операцию "Синдур" ответом на теракт в Пахалгаме - РИА Новости, 07.05.2025

Глава МВД Индии назвал операцию "Синдур" ответом на теракт в Пахалгаме

Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция "Синдур" - это ответ Индии на жестокое убийство людей в Пахалгаме. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:46:00+03:00

2025-05-07T08:46:00+03:00

2025-05-07T08:46:00+03:00

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операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция "Синдур" - это ответ Индии на жестокое убийство людей в Пахалгаме. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. "Горжусь нашими вооруженными силами. Операция "Синдур" — это ответ Бхарата (названии Индии на хинди - ред.) на жестокое убийство наших невинных братьев в Пахалгаме. Правительство Моди намерено дать достойный ответ на любое нападение на Индию и ее народ. Бхарат остается твердо приверженным искоренению терроризма на корню", - написал глава МВД в соцcети X. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015443185.html

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Индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне эскалации конфликта между странами Момент, когда индийская ракета поражает цели в Пакистане на фоне серьезной эскалации конфликта между странами. 2025-05-07T08:46 true PT0M11S

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в мире, индия, пакистан, джамму, операция синдур в пакистане